PTT’DEN KURBAN BAYRAMI’NA ÖZEL İNDİRİM SÜRPRİZİ
PTT, Kurban Bayramı için hazırladığı kampanya ile kargo taşımacılığında vatandaşların yüzünü güldürecek.
Şirket, yurtiçi varışlı APS Kurye ve posta kargosuna 5 Ağustos – 9 Ağustos tarihleri arasında yüzde 25 indirim uygulayacak.
Türkiye’de geniş bir hizmet ağına sahip olan ve 179 yıldır faaliyetlerini geliştirerek vatandaşlara güvenilir, kaliteli ve ulaşılabilir hizmet sunmayı amaçlayan Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ), özel günlerde de müşterilerinin hayatını kolaylaştırmak adına çalışmalarını sürdürüyor.
PTT, kampanya kapsamında 5 Ağustos – 9 Ağustos tarihleri arasında yurtiçi varışlı APS Kurye ve posta kargosuna yüzde 25 indirim uygulayacak.
Özel günlerde düzenlediği kampanyalarla müşterilerine ayrıcalıklar sunan PTT, bu bayram yine gönül köprüsü kuracak. PTT müşterileri, yan yana olamasa da bayrama özel tasarlanan tebrik kartı ve etiket hizmetiyle sevgiyi yüreklerinde hissedecek.
Mesafeleri ortadan kaldıran ve geleneklerimizin bir parçası olan tebrik kartları PTT hizmet noktalarından müşterilere ücretsiz verilirken, yurtiçi APS Kurye ve posta gönderileri üzerinde kullanılmak üzere etiket basımı da gerçekleştirilecek.