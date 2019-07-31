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HDP'li Mardin Büyükşehir Belediyesinde taciz gözaltısı

Demirören Haber Ajansı
HDP'li Mardin Büyükşehir Belediyesinde taciz gözaltısı

MARDİN Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresinin (MARSU) Genel Müdür Yardımcısı A.D., iş başvurusu yapan G.K. (30) isimli kadına sözlü cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

HDP'li Mardin Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki MARSU'ya iş başvurusu için giden G.K., sözlü olarak cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla Genel Müdür Yardımcısı A.D.'den şikayetçi oldu.

Kadının şikayeti üzerine A.D. hakkında, cumhuriyet başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, A.D.'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki sorgusu sürdürülen A.D.'nin, hakkındaki taciz iddiasının asılsız olduğunu söylediği belirtildi.

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