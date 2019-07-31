Memur zammı 2020-2021 dönemi kaç lira? En düşük 4 bin liradan başlıyor
Memur toplu sözleşme görüşmeleri 1 Ağustos itibariyle saat 14.00'da başlayacak. Memur zammında 2020-2021 dönemi için en düşük talep 4 bin liradan başlıyor.
Kamu işveren heyeti ile kamu görevlileri heyeti arasındaki toplu sözleşme görüşmeleri 1 Ağustos perşembe günü başlıyor. Kamu işveren heyeti ile kamu görevlileri sendikaları heyeti arasında gerçekleştirilecek 5'inci Dönem Toplu sözleşme görüşmesinde masaya gelecek teklifler belli oldu. Görüşmelerde 3600 ek gösterge, yardımcı hizmet sınıfının kaldırılması, üniversiteli işçilerin memur kadrosuna alınması gibi talepler de gündeme gelecek. Memur-Sen, KESK, Kamu Sen'in en düşük memur zammı için talep ettiği rakamlar netleşti. İşte memurun 2020-2021 dönemi için istenen zam miktarı ve toplantıya ilişkin detaylar:
Zehra Zümrüt Selçuk'un başkanı olduğu kamu heyeti ile kamu görevlileri sendikaları heyeti arasındaki toplu sözleşme görüşmeleri açılış toplantısı, saat 14.00'te gerçekleştirilecek. Toplantı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Reşat Moralı Toplantı Salonu'nda düzenlenecek.
Görüşmeler ne kadar sürecek?
Memurların toplu sözleşme görüşmeleri, son rakamı tek olan yıllarda, iki yıllığına yapılıyor. Ağustos ayının ilk iş gününde başlayan görüşmelerin, uyuşmazlık halinde Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararının alınması da dahil olmak üzere ayın son iş günü tamamlanması gerekiyor. Toplu sözleşme görüşmeleri, hafta sonu da dahil devam ediyor. Sadece bayram gibi resmi tatil günlerinde çalışmalara ara veriliyor.
Görüşmede uzlaşma çıkmazsa ne olacak?
Memurun pazarlık görüşmeleri bu yıl Kurban Bayramı’na rastladığı için, öncesinde anlaşma olmadığı takdirde 11-14 Ağustos tarihlerinde çalışmalara ara verilmesi gerekecek. Görüşmelerde uzlaşma sağlanamaması halinde tutanak tutuluyor. Bu durumda Kamu Görevlileri Hakem Kurulu devreye giriyor. Toplam 11 üyeden oluşan kurulun 5 gün içinde kararını vermesi gerekiyor.