Doğalgaza yüzde 14.97 zam geldi

BOTAŞ, doğalgazın toptan satış fiyatlarında yeni düzenleme yaptı. Buna göre Kademe 1 tüketicileri için ortalama yüzde 14.97 oranında zam yapıldı.

BOTAŞ’ın ilan ettiği doğalgaz toptan satış fiyatları kapsamında, Konut tüketicileri (evsel tüketiciler) ve Kademe 1 tüketicileri için nihai doğalgaz satış fiyatlarına ortalama yüzde 14.97 oranında artış yapıldı.

Kademe 2 olarak adlandırılan yıllık doğalgaz tüketimi 300 bin sm3’ün üzerinde tüketiciler, Organize Sanayi Bölgeleri, CNG üretimi amaçlı doğal gaz kullanan tüketiciler için ise ortalama yüzde 13.73 oranında zam yapıldı.

Fiyatlar 1 Ağustos 2019 tarihi itibariyle geçerli olacak.