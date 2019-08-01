KESK memur zammı 2020 için en düşük 4 bin 222 lira olsun diyor

2020-2021 yılları için memur zammı toplu sözleşme görüşmeleri saat 14.00'da star alırken KESK en düşük memur maaşının 4.222 TL olmasını öneriyor. 3600 ek gösterge de masada.

Kamu işveren heyeti ile kamu görevlileri sendikaları heyeti arasında gerçekleştirilen 5'inci Dönem Toplu sözleşme görüşmesinde masadaki zam talepleri belli oldu. Görüşmelerde 3600 ek gösterge, yardımcı hizmet sınıfının kaldırılması, üniversiteli işçilerin memur kadrosuna alınması gibi talepler de gündeme gelecek.

KESK memura ne kadar zam istiyor?

Maaş artışı: 2020 yılı için yüzde 38, 2021 yılı için ise 2020’de gerçekleşen enflasyon artı 3 puan refah payı verilsin.

En düşük memur maaşı: Asgari geçim indirimi hariç 3.055 TL olan en düşük memur maaşı, 4.222 TL’ye çıkartılsın. Eşi çalışmayan, iki çocuklu en düşük memur maaşı 5.700 TL’ye yükseltilsin.

Aile yardımı: Eş yardımı 478 TL’ye, her bir çocuk için yapılan yardım da 500 TL’ye yükseltilsin.

Yakacak yardımı: Tüm kamu emekçilerine yıllık 2 bin TL yakacak yardımı yapılsın.

3600 ek gösterge çıkar mı?

Kamuda çalışan çeşitli kesimlerin uzun süreden beri devam eden talepleri bulunuyor. Bunların başında öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin beklediği 3600 ek gösterge geliyor. Üç konfederasyon da teklif dosyalarına 3600 ek göstergenin genişletilerek hayata geçirilmesi taleplerini koydu. Üniversite mezunu olup kamuda işçi statüsünde istihdam edilenlerin memur kadrosuna geçirilmesi, sözleşmeli personel uygulamasına son verilerek bu kadrodaki çalışanların memuriyete alınması ve yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılması konusu da sendikaların talepleri arasında yerini aldı.

Önceki maaş artışı ne kadardı?

2018-2019 yıllarını kapsayan bir önceki toplu sözleşmede, 2018 yılında yüzde 4+3.5, 2019 yılında da yüzde 4+5 oranında maaş artışı öngörüldü. Ayrıca, bir önceki altı aylık dönemde gerçekleşen enflasyonun, maaş artışını aşan kısmı enflasyon farkı olarak maaşlara yansıtıldı. Böylece, temmuz ayında yapılan artışla sözleşme dönemindeki toplam maaş artışı yüzde 34.81 oldu. Aslında son sözleşme döneminde yapılan maaş artışları, enflasyon ile başa baş oldu. Çünkü, 30 Haziran 2019 tarihi itibarıyla yapılan memur maaş artışı yüzde 27.15 olurken, söz konusu 1.5 yıllık dönemdeki tüketici fiyat endeksi (TÜFE) artışı yüzde 26.33 olarak gerçekleşti. Maaş artışları enflasyonun sadece 0.82 puan üzerinde kaldı.

Görüşmeler ne kadar sürecek?

Memurların toplu sözleşme görüşmeleri, son rakamı tek olan yıllarda, iki yıllığına yapılıyor. Ağustos ayının ilk iş gününde başlayan görüşmelerin, uyuşmazlık halinde Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararının alınması da dahil olmak üzere ayın son iş günü tamamlanması gerekiyor. Toplu sözleşme görüşmeleri, hafta sonu da dahil devam ediyor. Sadece bayram gibi resmi tatil günlerinde çalışmalara ara veriliyor.

Görüşmede uzlaşma çıkmazsa ne olacak?



Memurun pazarlık görüşmeleri bu yıl Kurban Bayramı’na rastladığı için, öncesinde anlaşma olmadığı takdirde 11-14 Ağustos tarihlerinde çalışmalara ara verilmesi gerekecek. Görüşmelerde uzlaşma sağlanamaması halinde tutanak tutuluyor. Bu durumda Kamu Görevlileri Hakem Kurulu devreye giriyor. Toplam 11 üyeden oluşan kurulun 5 gün içinde kararını vermesi gerekiyor.

Toplu sözleşmeyi yapan sendikalar

Toplu sözleşme görüşmelerinde 11 hizmet kolunu, en çok üyeye sahip sendikalar temsil ediyor. Bu sendikaların tamamı MEMUR-SEN üyesi sendikalardan oluşuyor. Memur-Sen, KESK ve Kamu-Sen'in memur için talepleri birbirinden farklı.