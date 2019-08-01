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Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Erdoğan'dan kritik TSK açıklaması

Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Erdoğan'dan kritik TSK açıklaması

YAŞ toplantısı öncesi üyeler ile birlikte Anıtkabir'i ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son dakika açıklamalar yaptı.

Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Disiplini artan TSK en büyük teminatımızdır." ifadelerini kullandı.

YAŞ toplantısı öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yüksek Askeri Şura (YAŞ) üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti.

TSK terfi ve atama dosyaları ele alınacak

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başkan Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantıda, Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) terfi ve atama dosyaları ele alınacak.

Toplantıda albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması işlemlerinin yanı sıra generallerin terfi ve atama dosyaları da ele alınacak. Toplantının ardından Başkan Erdoğan, YAŞ üyelerine yemek verecek.

YAŞ çalışmalarının bir günde tamamlanması öngörülürken, şurada alınan kararlar Erdoğan'ın onayının ardından uygulamaya konulacak.

Yeni sistemin ikinci yaş toplantısı olacak

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci YAŞ toplantısına, şura üyeleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz de katılacak.

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