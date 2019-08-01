Meteorolojiden aşırı sıcak uyarısı ve sağanak yağış haberi geldi
Meteorolojiden gelen son hava durumu tahminine göre Ankara ve İstanbul 33, İzmir ise 35 dereceyi görecek. Uzmanlar öğle saatlerinde vatandaşların dışarıda olmamaları konusunda uyarı yaptı. İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey kesimleri için ise sağanak yağış haberi öar.
Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’nin iç kesimlerinin, gece saatlerinden sonra İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey kesimleri ile Samsun ve Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
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Hava sıcaklıkları nasıl?
Hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik olmayacağı, sıcaklıkların, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği belirtildi. Sıcaklıkların 35 derecelere ulaşması nedeniyle uzmanlar özellikle öğle saatlerinde güneş ışınlarından uzak kalınması konusunda uyarıda bulundu.
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İşte 5 günlük haritalı hava durumu raporu...
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