Ali Babacan'ın yeni partisiyle ilgili şaşırtan gelişme! Türk Patent Kurumu reddetti

Türk Patent ve Marka Kurumu geçen günlerde işadamı Şükrü Derici'nin Huzur Partisi'nin patenti için yaptığı başvuruyu reddetti.

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan’ın yeni parti kurma çalışmaları sürüyor. Gül ve Babacan’ın kuracağı partinin adının “Huzur Partisi” olacağı ileri sürülmüştü. İddianın ardından Şükrü Derici 18 Nisan’da hamle yaparak “Huzur Partisi”nin patenti için başvuruda bulunmuştu. Türk Patent ve Marka Kurumu Derici’nin başvurusunu reddetti.

Türkiye’nin istikrarı adına böyle bir yola başvurdum

Derici 28 Temmuz’da bir açıklama yapmış, ülkenin bekası için istikrarın şart olduğunu söyleyerek AK Parti hükümetinin yoluna durmaksızın devam etmesi için Huzur Partisi adı altında tüm hakları alarak Türkiye’nin istikrarı adına böyle bir yola başvurduğunu belirtmişti.

AK Parti'nin parçalanmasına izin vermeyeceğiz

Derici, “AK Parti’nin parçalanmasına asla izin vermeyeceğiz. İş insanları olarak 2023’e kadar seçimlerin yapılmamasından yanayız. Türkiye devletinin yeni bir partiye, Huzur Partisi’ne değil istikrara ihtiyacı var huzura ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.