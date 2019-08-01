Kafayı boyatmış! Adnan Oktar'ın cezaevindeki yeni görüntüleri çıktı

Adnan Oktar ve grubuna yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yaklaşık 10 ay önce yapılan operasyon kapsamında önce Oktar'ın da aralarında bulunduğu 168 kişi, 2. dalgada ise 7 kişi tutuklanmıştı. Saçlarını yeniden siyaha boyattı Beyazlayan saçlarını yeniden siyaha boyatan Adnan Oktar'ın kilo verdiği dikkatlerden kaçmadı.