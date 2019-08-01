Mustafa İslamoğlu'ndan küfürbaz müftü ve imama sert tepki! Reziller ahlaksızlar...

Ünlü ilahiyatçı Mustafa İslamoğlu sosyal medya hesabından küfür eden ve "nikahıma alır karım yaparım" diyen imam ve müftüye çok sert tepki gösterdi. İmamoğlu Diyanet'e daha önce de çağrıda bulunmuştu.

Dünya sosyal medyayı çok farklı ve yararlı alanlarda kullanırken bu durum Türkiye'de çok farklı bir hal aldı. Sosyal medya hakaretlerin havada uçuştuğu bir alan haline geldi.

Bunun son örneği ünlü ilahiyatçı Mustafa İslamoğlu oldu. Birinin müftü, diğerinin imam oldukları ortaya çıkan iki şahıs İslamoğlu için "nikahıma alır karım yaparım" gibi ifadeler kullandı. İslamoğlu, kişisel Twitter hesabından çok sert tepki gösterdi ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a çağrıda bulundu.

Nikahıma alır karım yaparım

İslamoğlu, kendisi için, sosyal medya hesabından küfür eden ve "nikahıma alır karım yaparım" diyen Yeşilpınar Merkez Cami imamı Hüseyin Özdemir ile beraber, “İğğğ. Boşver. O işi başka yaratıklar yapsın” diyen Balıkesir Havran Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu için, Erbaş'a, "Bu hadsiz ve terbiyesizlere bir yaptırım uygulayacak mısınız?" diye sordu.

Bu rezil müritlerin biri müftü diğeri imammış

İslamoğlu sosyal medya hesabından ''bu rezil müritlerin biri müftü diğeri imammış. İnsan yediklerini kusarmış. Vergilerimizle bize küfreden ahlaksızları mı besliyoruz'' diyerek şunları paylaştı:

Bu rezil müritlerin biri müftü diğeri imammış. İnsan yediklerini kusarmış. Üç şey:

1 Vergilerimizle bize küfreden aklaksızları mı besliyoruz?

2 Bunların ardında kılınan namazın hükmü nedir?

3 Tarikatlar “küfür terbiyesi”nin (!) adını ne zamandan beri “nefis terbiyesi” koydu? https://t.co/5lBS7hOZSD — Mustafa İslamoğlu (@mustafaislamogl) July 31, 2019

İmamın paylaşımları tartışma yarattı

Öte yandan, imam olan Hüseyin Özdemir'in, diğer paylaşımları da tartışma yarattı. İmam Özdemir'in silahla çekilen fotoğrafına "mesaj alındı sanırım" diye yazdığı görüldü.