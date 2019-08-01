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Selülitler nasıl gider? Lipoliz yöntemi hakkında merak edilenler

Selülitler nasıl gider? Lipoliz yöntemi hakkında merak edilenler

Selülitlerden Lipoliz yöntemi ile kurtulmanın mümkün olduğunu söyleyen Dermatoloji Uzmanı Dr. Emre Tambay, bu yöntem hakkında bilgi verdi.

Lipolizin, yağ hücresinin çeperini saran zarın geçirgenliğini artırarak yağların dışarı çıkmasını sağladığını ifade eden Emre Tambay, yöntemin nerelere uygulanabildiği hakkında bilgi verdi.

Parçalanan yağ asitlerinin lenfatik sistem tarafından böbrek ve karaciğere taşınarak vücuttan atıldığını söyleyen Tambay, "Lipolizde temel kullanılan etken maddeler fosfotidilkolin, L-carnitinedir, organic silicondur” dedi.

lipoliz

Lipoliz tekniğinde 12 mm uzunluğunda 27-30G çok ince bir iğne ile cilt bölgesi geçilerek yaklaşık 6-8 mm derinliğe uygulama yapıldığını kaydeden Dr. Emre Tambay, konuşmasına şu şekilde devam etti:

Nerelere uygulanır? Kaç seans sürer?
“Karın, mide, basen, bacak ve diz içleri, üst kol, omuz arkası, sırt, bele, erkek meme büyümesi (jinekomasti) uygulanabilir. Ağrı hafiftir. 10-15 günde bir uygulanır. Seans sayısı bölgenin yağ hacmine göre değişir. 3 -4 seanstan itibaren etki görülür. 6-10 seans uygulama gerekebilir”

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