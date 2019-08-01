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Falcao Galatasaray için rest çekti Monaco'yla sorun çözüldü

Falcao Galatasaray için rest çekti Monaco'yla sorun çözüldü

Galatasaray, Monaco'da forma giyen Radamel Falcao'nun işini bitirdi. Falcao, Fransız kulübüne, “Kalırsam 12 milyon euro ödeyeceksiniz. Bırakın gideyim” dedi ve sorun çözüldü.

Celta Vigo'dan Emre Mor’u renklerine katan Galatasaray, Monaco’nun Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao ile yıllık 5.5 milyon eurodan anlaşma sağlandı.

beIN Sports France’ın haberine göre; Falcao, Monaco yöneticileriyle masaya oturdu ve “Kalırsam 12 milyon euro ödeyeceksiniz. Ben G.Saray’la anlaştım. Bırakın gideyim. Bu herkes için daha iyi olur” dedi ve kriz çözüldü.

Ahmet Bulut bitirmeye gitti
2 haftadır Falcao’nun transferi için yoğun çaba sarf eden menajer Ahmet Bulut da transferi sonuçlandırmak için Monaco’ya gitti. Sosyal medya hesabından da Fransa paylaşımı yaptı.

Bonservis olmayacak sözü
Menajerler ilk transfer görüşmelerinde Galatasaray’a bonservissiz transfer sözü vermişti. Monaco’ya bonservis bedeli ödemek istemeyen Galatasaray, Falcao transferi için menajerlerin sorunu çözmesini bekledi. 33 yaşındaki futbolcunun Monaco ile bu sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunuyordu. Ancak önümüzdeki sezondan itibaren 3 yıl boyunca G.Saray’da olacak. Sarı-Kırmızılı takım için ter dökecek.

Mukavele 3 yıllık
Alınan bilgilere göre; Falcao’yla 2+1 yıllık anlaşmaya vardı. “+1”lik opsiyon kulübe bağlı olacak. Sarı-Kırmızılılar’ın oyuncuyla yaptığı pazarlıklarda en büyük sorun mukavele süresiydi. Galatasaray, 2 yılda diretirken Kolombiyalı forvet 3 sene istiyordu. Bu sorun da 2+1 formülüyle çözüldü. 

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