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12 milyon emekliye en az 2020 lira maaş

12 milyon emekliye en az 2020 lira maaş

Türkiye genelindeki 12.5 milyon emekli, maaşlarına bu yılın ilk zammını Ocak ayında alırken, ikinci zammı ise Temmuz'da aldı.

Yılda iki kez enflasyon oranında zam alan emekliler, ayrıca bayramlarda da ikramiye alıyor. Bu tablonun dışında, 1.000 liranın altında maaş alan 150 bin emeklinin aylığı, yeni yasayla birlikte, 2019’da 1.000 liraya yükseltildi ve bu konudaki mağduriyetler giderildi.

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Hukuk Danışmanı Cafer Yazıcıoğlu, emeklilerin maaş zammı için kullanılan enflasyon oranının TÜİK verilerine göre değil, emeklinin daha çok harcama yaptığı ürünler üzerinden belirlenecek enflasyona göre hesaplanması gerektiğini söyledi. TÜİK enflasyon sepetinde emeklileri ilgilendirmeyen birçok maddenin yer aldığını belirten Yazıcıoğlu, “Bu sebeple yaşlılık enflasyonu yapılmalı ve asgari ücretin arttığı oranda emekli maaşları da artırılmalı” dedi. 

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