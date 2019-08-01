Erdoğan'ın Bahçeli’yi evinde ziyaret etme nedeni ortaya çıktı Abdulkadir Selvi anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi evinde ziyaret etme nedeni ortaya çıktı. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi kendi köşesinde ilginç hikayeyi anlattı.

Erdoğan, dün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi Resmi programında olmamasına rağmen evinde ziyaret etti. Sürpriz görüşmenin Bahçeli’nin evinde olması merak uyandırmıştı. MGK’dan bir gün sonra, Yüksek Askeri Şura toplantısından ise 1 gün önce olması nedeniyle MGK ve YAŞ gündemine ilişkin yorumlar yapıldı. İşi erken seçime, Bahçeli’nin hasta olmasına kadar da götürenler çıkmadı değil. Resmi görüşme formatının dışında kalan bu sürpriz buluşmanın nedenini Abdulkadir Selvi açıkladı. Meğer buluşmanın ilginç bir hikayesi varmış.

Erdoğan ile Bahçeli ne konuştular?

Selvi, Hürriyet'te "Erdoğan ile Bahçeli ne konuştular?" başlığıyla yayımlanan yazısında şu ifadeleri kullandı:

MHP Genel Merkezi’nde görüşmeye ilişkin bir bilgi yoktu

Görüşme önemliydi. Hem de çok çok önemliydi. Çünkü daha bir gün önce akşam saatlerine kadar MHP Genel Merkezi’nde görüşmeye ilişkin bir bilgi yoktu. Öğle saatlerine kadar randevu talep edilmemişti. Görüşme yapılacak diye bir gündem yoktu. Ne olduysa MGK toplantısından sonra oldu. İki lider görüşmek üzere randevulaştılar.

Görüşme aynı zamanda birçok ilkleri barındırıyordu

Görüşme aynı zamanda birçok ilkleri barındırıyordu. Ayrıca Devlet Bahçeli devlet geleneği gereği görüşmek için Cumhurbaşkanlığı’na giderdi. Dünkü görüşmeyi farklı kılan noktalardan biri buydu. Bu kez Bahçeli gelmedi, Erdoğan ona gitti. Hem de görüşme Bahçeli’nin evinde gerçekleşti. Devlet Bahçeli’nin evinde resmi programla ilan edilen ilk görüşme oldu. MHP Lideri daha önce hiçbir resmi görüşmesini evinde gerçekleştirmedi.

Bahçeli, 'siz cumhurbaşkanısınız, sizin gelmeniz olmaz biz geliriz' demiş

Cumhur ittifakının ilk dönemlerinde Erdoğan, MHP Genel Merkezi’ni ziyaret etmek istemiş, ancak AK Parti MYK’da ’Sizin bir şapkanız da Cumhurbaşkanlığı. Cumhurbaşkanı sıfatıyla bir parti genel merkezini ziyaret etmeniz uygun olmaz’denilmişti. Ancak bugün öğreniyoruz ki, ilerleyen süreçte Erdoğan, MHP Genel Merkezi’ni ziyaret etmek isteyince Bahçeli, ‘Siz cumhurbaşkanısınız, sizin gelmeniz olmaz. Biz geliriz’ karşılığını vermiş.

Erdoğan, ‘Eviniz çok güzelmiş, merak ettim’ demiş

Her defasında da kendisi ziyaret etmişti. Bu kural dün bozuldu. Bu kez Erdoğan, Bahçeli’yi ziyarete gitti. Hem de evinde. Evde ziyaretin ilginç bir hikayesi var. CNN Türk’te Ünal Kaya da anlattı. Bahçeli, sosyal medyada kalpaklı fotoğrafını paylaşınca bir görüşmede Erdoğan, ‘Eviniz çok güzelmiş, merak ettim’ demiş. Bahçeli de, ‘Bir kahve içeriz’ diye karşılık vermiş. Görüşme için Külliye’den aranınca Bahçeli, ’Evimde ağırlayayım’ demiş.

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