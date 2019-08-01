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Yeni transfer Ivanildo Fernandes, Trabzon'a ayak bastı

İhlas Haber Ajansı
Yeni transfer Ivanildo Fernandes, Trabzon'a ayak bastı

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren bordo-mavili ekip stoper bölgesine için Portekizli Ivanildo Fernandes ile prensip anlaşmasına varmıştı. Ivanildo Fernandes, dün gece Trabzon'a ayak bastı.

Trabzonspor, Portekizli 23 yaşındaki savunma oyuncusu Ivanildo Fernandes’le prensip anlaşmasına vardı. Bu gece saatlerinde havayolu ile Trabzon’a gelen Ivanildo Fernandes, havalimanında bir grup taraftar tarafından karşılandı. Meşaleler ve tezahüratlar eşliğinde karşılanan Fernandes, bordo-mavili kulübün aracına binerek konaklayacağı otele gitti. 

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