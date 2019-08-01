Levent Gültekin başörtülülere ev vermeyen siteye isyan etti gelen yanıt olay oldu

Yazar Levent Gültekin, Etiler'deki Akatlar Maya sitesinde başörtülü kadınlara kiraya verilmediğini yazarak Twitter hesabından tepki gösterdi. Site yönetiminin bu paylaşıma verdiği yanıt tartışmaları daha da alevlendirdi.

Başörtüsü tartışmasının geride kaldığı düşünülüyordu meğer öyle değilmiş. Yazar Levent Gültekin'in son paylaşımı yeni bir tartışmanın fitilini ateşleyecek.

Etiler'deki Akatlar Maya sitesinin başörtülülere verilmediğini öğrenen Gültekin, Twitter sayfasından bu durumu okurlarıyla paylaştı.

Zihinsel sefalet

Gültekin, "Nasıl bir çağdışılık ve zihinsel sefalet? İnanılır gibi değil. O sitede oturanlar açısından utanç verici" ifadelerine yer verdi.

Site yönetiminin kendisine "Başörtülüleri değil çarşaflıları ve Suriyelileri almıyoruz" diye yanıt gönderdiğini yazan Gültekin, "Bu sığ kafa ülkeyi hepimiz için yaşanmaz hale getiriyor." yorumunda bulundu.