Son teknolojili MİT’in yeni binası! Cumhurbaşkanı Erdoğan inceleme yaptı
ANKARA'da yapımı tamamlanan Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yeni binasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan inceledi. MİT'in yeni binası tüm kuvvet komutanlıklarını biraraya getirecek.
MİT'in Ankara'da yapılan yeni binası son teknoloji ile donatıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan MİT'in yeni binasına bugün saat 12.40 civarında geldi. Genelkurmay Başkanlığı başta olmak üzere, Milli Savunma Bakanlığı ve kuvvet komutanlıkları bu bölgede toplanacak.
Güvenlik kurumları, tek merkezden faaliyetlerini yürütecek. Son teknolojiyle donatılan yeni binayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ziyaret ederek incelemeler yaptı. İşte MİT'in yeni kalesinin özellikleri...
'Kale' olarak nitelendiriliyor
Yaklaşık 5 bin dönüm alanın üzerine inşa edilen ve 'kale' olarak nitelendirilen bina 3 metre yüksekliğinde duvarlarla çevrili.
Sinyal kesici dinlemeyi önleyen sistem
Bina ve çevresinde sinyal kesici dinlemeyi önleyen sistemlerinde de bulunduğu edinilen bilgiler arasında.