Son teknolojili MİT’in yeni binası! Cumhurbaşkanı Erdoğan inceleme yaptı

MİT'in Ankara'da yapılan yeni binası son teknoloji ile donatıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan MİT'in yeni binasına bugün saat 12.40 civarında geldi. Genelkurmay Başkanlığı başta olmak üzere, Milli Savunma Bakanlığı ve kuvvet komutanlıkları bu bölgede toplanacak.