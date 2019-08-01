Ali Babacan'ın yeni partisinde yer alacak 3 isim! Emin Şirin açıkladı

Eski AK Parti Milletvekili Emin Şirin, Abdullah Gül, Beşir Atalay ve Fehmi Koru'nun, Ali Babacan'ın önderliğinde kurulacağı iddia edilen yeni partide yer alacağını iddia etti.

Eski AK Parti Milletvekili Emin Şirin, TV5 televizyonunda yayınlanan Mehmet Ali Kayacı ile Buluşma Noktası programına katıldı. Şirin, Ali Babacan'ın önderliğinde kurulacağı iddia edilen yeni parti hakkında açıklamalarda bulundu.

Davutoğlu ile yaptığı sohbeti aktardı

İşte Şirin'in yeni parti ile ilgili açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Yeni parti girişiminde bulunan arkadaşların gidişatına baktığımda, Sayın Davutoğlu ile dün bir buçuk saatlik bir sohbet yaptık. Davutoğlu hakikaten partinin içinde hala bir değişim olabilir mi? ümidini azda olsa taşıyor. Ama konuşmaktan vazgeçmeyeceğini ve konuşmaya devam edeceğini söylüyor. Sayın Erdoğan'lı mı Erdoğan'sız mı? Bunu zaman gösterecek. Bunun kararını kendi verecektir. Ama Davutoğlu'nda gördüğüm, hakikaten kararlılık doğru gördüklerini susmadan parti içinde düzelmesi gereken konuları hem Türkiye için hem Parti için söyleyecek. Bunun devam edeceği muhakkak."

Partide yer alacak isimler

"Sayın Abdullah Gül, Ali Babacan ve orada Beşir Atalay'ın ismini unutuyoruz. Nihat Ergün de biraz kenarda benim anladığım kadarıyla bu işin esası Abdullah Gül, Beşir Atalay, Ali Babacan ve hatta Fehmi Koru. İçeride olanların anlattıkları sistem bu oluyor."

Fazilet Partisi örneğini anlattı

Ama şöyle Davutoğlu 1998-1999'daki Abdullah Gül gibi Fazilet Partisi'nin içindeki yenilikçi hareket gibi değerlendirebiliriz. Buna mukabil Sayın Erdoğan ve diğer arkadaşlar da Fazilet kapatılmasında yeni partisi kuralım diye bekleyenler gibi değerlendirebiliriz. İkisi de makbuldür ikisi de doğrudur. Ben senelerce geç kalınmasına ve bugün gelinen noktada meşguliyet olmasına rağmen en büyük meşguliyet Abdullah Gül'dedir. Kendilerinin bu çıkışlarını çok hayırlı buluyorum. Bu durum hayırlı ve doğru çıkışlardır. Bu insanların hiçbiri hakkında da bir hırsızlık şaibesi, para pul işlerine karıştığı şaibesi, hiçbiri hakkında da yoktur. Bu da müspet bir şeydir. Bu çerçevede yaptıklarından dolayı eleştiriler var. O konuda da 'Biz hiç hata yapmadık' diye çıkarlarsa çok ciddi bir problem olacaktır."

Abdullah Gül'e çağrı

Abdullah Gül'ün konuşması gerektiğini söyleyen Şirin, "Ben çünkü Ali Babacan''ı takriben bir sene önce dinledim vali toplantısında çok takdir ettim. Konuşmasında o günkü şartlarda yapılan işlerin bugün için doğru olmadığını öncelikleri başka türlü değerlendirmesi gerektiğini bugünkü tecrübeyle başka türlü bakabileceğini çok açıklıkla anlattı. "Ben kendisine yapısal reformlar ne olmalıdır diye sorduğum da herkes yapısal reform diyor 5 madde altında topladığı yapısal reformlar ki bir kısmını hakikaten geç kaldık hata ettim, ettik diyerek anlatması çok takdir edilecek bir şeydir. Şahsi düşüncem Ali Babacan'ın şekli ne olursa olsun ben Türkiye'ye çok iyi hizmet edebilecek bir kişi olduğunu düşünüyorum." dedi.

Davutoğlu'nun eksikliği var

Ahmet Davutoğlu'nun bazı konuları parti içi disiplin dolayısıyla yapmak mecburiyetinde kaldığını söylemeye çalıştığını belirten Şirin, "Ama onunda bazı muhasebeleri yapıp ben bu konularda doğru yapmadım diye çıkmasının faydası olacağı kanaatindeyim ancak Abdullah Bey'e geldiğim zaman çok daha ciddi bir tenkidim var. AK Parti'den çıkıp da yol alabilecek hangisi? Bunu seçmen nezdinde oy alabilme potansiyeli olarak soruyorsanız tabi ki şu anda 'Abdullahgiller' diyelim 'Babacangiller' daha önde görünüyorlar, potansiyel itibari ile çünkü Sayın Davutoğlu'nun bir hem meziyeti hem de eksikliği var. Devlet adamı olarak ortada duruyor ama oy alabilme tecrübesi yok ve bununla da uğraşmamış bugüne kadar." ifadelerini kullandı.