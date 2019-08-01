Medipol Başakşehir, AEK Atina ile berabere kaldı

Medipol Başakşehir yeni sezon hazırlıkları kapsamında Yunan ekibi AEK Atina ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Mücadele 0-0 berabere sona erdi.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Medipol Başakşehir, Yunan ekibi AEK Atina ile kozlarını paylaştı.

Daha önce USK Anif, Ajax, Monchengladbach ve Fortuna Düsseldorf ile hazırlık maçı oynayan Medipol Başakşehir, çıktığı beşinci maçta AEK Atina ile yenişemedi ve mücadele 0-0 sona erdi.

Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön eleme turundan katılacak olan Başakşehir, 7 Ağustos'ta Olympiakos'u konuk edecek. Rövanş mücadelesi ise 13 Ağustos'ta Yunanistan'da oynanacak.