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Meral Akşener özel yetkisini kullanıp Yavuz Ağıralioğlu'nu yardımcılığına atadı

Meral Akşener özel yetkisini kullanıp Yavuz Ağıralioğlu'nu yardımcılığına atadı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "genel başkanın genel idare üyesi olmamasına karşın dışarıdan üç kişiyi başkanlık divanında görevlendirebilme" yetkisini kullanarak Yavuz Ağıralioğlu'nu genel başkan yardımcılığına getirdi.

İYİ Parti lideri Akşener, kurultay öncesinde grup başkan vekilliği görevinden alınan Yavuz Ağıralioğlu'nu başkanlık yetkisini kullanarak genel başkan yardımcılığına getirdi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin hafta sonu olağanüstü kurultayı öncesinde, 'genel başkanın genel idare üyesi olmamasına karşın dışarıdan üç kişiyi başkanlık divanında görevlendirebilmesine' yönelik yetkisini kullandı.

İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinden alınan Yavuz Ağıralioğlu, Akşener'in bu yetkisine dayanarak, resmen 'genel başkan yardımcılığı' görevine getirildi.

Kocamaz için istifa engeli

Akşener'in eski Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ı da aynı şekilde, mevcutta Mahalli İdarelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Müsavat Dervişoğlu'nun yerine görevlendirmek istediği ancak Dervişoğlu'nun henüz istifa etmemesi nedeniyle bu yetkiyi kullanamadığı ifade ediliyor.

Koray Aydın'a da yeni görev verilecek

Partinin kuruluşundan bu yana Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olan Koray Aydın'ın 'başka bir genel başkan yardımcılığı görevine getirilebileceği' ifade ediliyor. Ancak partide "Aydın'ın teşkilatlar üzerinde hakimiyet sağladığı" gerekçesiyle bu değişimi desteklemeyenler de var. Partide "teşkilatları Koray Aydın'dan almak kolay olmaz. delege itiraz eder" görüşü dillendiriliyor.

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