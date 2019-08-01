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Beşiktaş'tan olay teklif! Lens + bir miktar paraya Mahmut

Beşiktaş'tan olay teklif! Lens + bir miktar paraya Mahmut

Beşiktaş, Fenerbahçe’nin de peşinde olduğu Mahmut Tekdemir için Medipol Başakşehir'e Lens+bir miktar para önerdi.

Beşiktaş, Medipol Başakşehir’in tecrübeli orta saha oyuncusu Mahmut Tekdemir’i almaya kararlı. Ezeli rakip Fenerbahçe’nin de ciddi biçimde ilgilendiği Mahmut için Siyah-Beyazlılar, Jeremain Lens’in tapusunu vermeye ve bir miktar para önermeye hazır.

Teknik Direktör Abdullah Avcı, eski öğrencisinin uyum sorunu yaşamayacağını ve Beşiktaş’a katkı verebileceğini Başkan Fikret Orman’a iletti. Bu transferdeki belirleyici isim ise Başakşehir’in yeni Teknik Direktörü Okan Buruk olacak.

Lens fiyasko çıktı
Akşam'ın haberine göre; Siyah-Beyazlılar, Fenerbahçe’de gösterdiği performansa güvenerek Sunderland’e 4 milyon euro ödeyerek aldığı Jeremain Lens’ten, beklediği katkıyı alamadı. 31 yaşındaki oyuncunun 2022’ye dek kontratı sürüyor ve yıllık kazancı da ayrı bir külfet.



Okan Buruk onay verirse transfer bitecek
Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Jeremain Lens’i kadrosunda görmek isterse Fikret Orman ve Göksel Gümüşdağ, detayları görüşecek. Üstüne verilecek bedel hakkında net bir detay yok. Her şey Okan Buruk’un kararı sonrasında belirlenecek. 

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