Rıdvan Dilmen Fenerbahçeli yıldızı övdü yönetime transfer için seslendi

Fenerbahçe'nin Real Madrid'e 5-3 yenildiği maçı değerlendiren Rıdvan Dilmen, Vedat Muriç için "Son yıllardaki en iyi transfer" yorumunu yapıp yönetime transfer çağrısı yaptı.

NTV Yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Audi Cup'ta Real Madrid'e 5-3 mağlup olduğu müsabakayı ve turnuvayı değerlendirdi.

Rıdvan Dilmen "Fenerbahçe'de Ersun Yanal; Real Madrid ve Bayern Münih maçlarında Emre-Tolgay-Tolga dışında tüm oyuncuları görme fırsatı buldu. Bu üç ismin durumunu zaten biliyor. Aynı şey Kovac ve Zidane için de geçerli. Gencinden yaşlısına tüm oyuncuları gördüler. Tabii skor avantajlarından kaynaklı Bayern ve Real daha fazla rotasyon şansı buldu. Bu sezon Avrupa'da da olmayan Fenerbahçe'de Ersun Hoca'nın sezon içinde şans verebileceği oyuncuları böyle bir organizasyon sayesinde görmesi iyi oldu" ifadelerini kullandı.

''2 stoper transferine ihtiyaç var''

Fenerbahçe'nin savunmada yaşadığı problemlere dikkat çeken Rıdvan Dilmen, sarı-lacivertlilerin 2 stoper transferine ihtiyacı olduğunu vurguladı. Dilmen, Fenerbahçe'nin, Roma'nın Sırp savunmacısı Aleksandar Kolarov'u kadrosuna katması gerektiğini ifade etti.

''Fenerbahçe yönetimi Kolarov'u mutlaka takıma katmalı"

Dilmen "Bardağın boş tarafına bakalım... Fenerbahçe 2 maçta toplam 11 gol yiyor, 15-20 pozisyon veriyor. Penaltıdan, duran top ortasından, verkaçtan goller görüyor iki maçta da. Bunların arasında kontratak sonucu Müller'in plasesiyle yenilen gol hariç ceza sahası dışından gol yok. Yani Fenerbahçe tek ceza sahası dışı golünü, saçma bir şekilde rakip sahaya yığılması sonucu kontratakla yedi. Diğer 10 gol ceza sahası içinden. Buradan ne görürüz? Fenerbahçe stoperlerinin ne kadar hamlesiz olduğunu. Ayrıca orta sahadaki direncin ne kadar düşük olduğunu. Fenerbahçe'nin kesinlikle 2 stoperle kadrosunu takviye etmesi gerek. Hatta birinin sol ayaklı ve aynı zamanda sol bek de oynayabilecek olması önemli. Bu açıdan bakıldığında Fenerbahçe yönetimi ne yapıp edip Kolarov'u mutlaka takıma katmalı diye düşünüyorum" şeklinde görüş belirtti.

"Son yıllardaki en iyi transfer"

Vedat Muriç için "Son yıllardaki en iyi transfer" yorumunu yapan Rıdvan Dilmen "Bardağın dolu tarafı da var. Yıllarca forvet transferlerine büyük paralar aktarıldı. Ama genç yaşı ve olağanüstü özverisiyle Vedat Muriç son yıllardaki en iyi transfer. Ancak arkasındaki Kruse'nin Alex kadar bile savunmayla alakası yok; Ersun Yanal, sistemini bunu görerek kurmalı.

Altay ve Ozan'a övgü

Ayrıca Ozan Tufan'ın çıkışı kayda değer. Ve genç kaleci Altay Bayındır, oldukça yetenekli bir antrenör olan Alper Hoca'nın (Boğuşlu) da yardımıyla iyi yerlere gelebilir. Yediği gollere rağmen iyi kurtarışlar da yaptı, sadece topu tek hamlede tutmalı ya da daha tehlikesiz yerlere tokatlamalı" ifadelerini kullandı.