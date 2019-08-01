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ABD'li yöneticiler itiraf etti Türkiye böyle cezalandırılmış

ABD'li yöneticiler itiraf etti Türkiye böyle cezalandırılmış

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, bugünkü köşe yazısında ABD yönetimindeki isimlerin itiraf niteliğindeki açıklamalarını köşesine taşıdı ve Türkiye'nin nasıl cezalandırıldığını anlattı.

ABD'nin Türkiye'ye yönelik düşmanca tavrı yeni değil. S-400 krizi bu sorunlardan sadece birisi. Konuya ilişkin dikkat çeken yazı Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet'ten geldi.

ABD'nin 2015 Ağustos ortasında Patriot füzelerini geri çekmesinin ardından Halep'in Rusların desteğiyle düştüğünü belirten yazar, yazısına şöyle devam etti:

İsrail'in güvenliği için patriotları çekmiş

"Bütün bu olup bitenlerin arkasında da bir ABD planı olduğunu ise Obama döneminde Savunma Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevini yürüten Andrew Exum’un Mayıs ayında yaptığı itiraflarından öğrenmiş olduk.

ABD, o günlerde rejimin aniden düşmesi riskiyle İsrail’in güvenliğinin tehlikeye gireceğini düşünmüş, bunu engellemek için ‘yıkıcı başarı’ adı verilen bir plan hazırlamış ve el altından Ruslarla görüşülerek bu plan hayata geçirilmişti."

Yine bugünlerde Fırat’ın doğusuyla ilgili ilan edilmemiş bir ‘uçuşa yasak bölgeden’ söz eden eski Suriye Büyükelçisi Robert Ford'un açıklamalarına yer veren Acet, "İfşaattan anlıyoruz ki, bunun da arkasında yine gizliden gizliye yapılan bir Amerikan/Rus anlaşması var." diye yazdı.

Acet, Robert Ford'un Fırat'ın doğusunda hava sahasını ABD'nin batısında ise Rusların hakimiyetinde kalması için aralarında anlaştıklarını söylediğini aktardı.

Mehmet Acet'in yazısının tamamı

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