HABER /  FENERBAHÇE
ADV 10. yıla özel %20 indirim

Fenerbahçe'den Galatasaray'a Deniz Türüç çalımı

İhlas Haber Ajansı
Fenerbahçe'den Galatasaray'a Deniz Türüç çalımı

Galatasaray'ın da peşinde olduğu İstikbal Mobilya Kayserispor kaptanı Deniz Türüç, tercihini Fenerbahçe'den yana kullandı.

Fenerbahçe ile Galatasaray’ın kadrosuna katmak istediği İstikbal Mobilya Kayserispor kaptanı Deniz Türüç kararını verdi. Galatasaray’ın Emre Mor transferi sonrasında Fenerbahçe ile son bir görüşme yapan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu teklifi kabul etti.

Bonservis rakamı netleştirilecek
Fenerbahçe ile İstikbal Mobilya Kayserispor arasında son bir görüşme yapılacak ve bonservis rakamı netleştirilecek. Deniz’in bu hafta yeni takımı ile mukavele yapacağı da öğrenildi. İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Erol Bedir, kaptan Deniz Türüç’ün tercihi doğrultusunda adım atacaklarını açıklamıştı. 



Fenerbahçe'den bir çalım daha
Daha önce Vedat Muriç transferinde karşı karşıya gelen Fenerbahçe ve Galatasaray bu kez de Deniz Türüç için kapıştı ve bu maçtan da sarı-lacivertliler galip ayrıldı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Rıdvan Dilmen Fenerbahçeli yıldızı övdü yönetime transfer için seslendi
Rıdvan Dilmen Fenerbahçeli yıldızı övdü yönetime transfer için seslendi
Erdoğan'ın Bahçeli’yi evinde ziyaret etme nedeni ortaya çıktı Abdulkadir Selvi anlattı
Erdoğan'ın Bahçeli’yi evinde ziyaret etme nedeni ortaya çıktı Abdulkadir Selvi anlattı
Meral Akşener özel yetkisini kullanıp Yavuz Ağıralioğlu'nu yardımcılığına atadı
Meral Akşener özel yetkisini kullanıp Yavuz Ağıralioğlu'nu yardımcılığına atadı
Ali Babacan'ın yeni partisinde yer alacak 3 isim! Emin Şirin açıkladı
Ali Babacan'ın yeni partisinde yer alacak 3 isim! Emin Şirin açıkladı
Levent Gültekin başörtülülere ev vermeyen siteye isyan etti gelen yanıt olay oldu
Levent Gültekin başörtülülere ev vermeyen siteye isyan etti gelen yanıt olay oldu
Usame bin Ladin'in oğluyla ilgili bomba iddia
Usame bin Ladin'in oğluyla ilgili bomba iddia
ÖNCEKİ HABERLER
Hazine 22,2 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek
Hazine 22,2 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek
Tülin Şahin kaç yaşında eşi kimdir Pedro de Noronha mesleği ne?
Tülin Şahin kaç yaşında eşi kimdir Pedro de Noronha mesleği ne?
F-35 eğitimindeydiler! ABD'deki Türk pilotlar Türkiye'ye dönüyor
F-35 eğitimindeydiler! ABD'deki Türk pilotlar Türkiye'ye dönüyor
12 milyon emekliye en az 2020 lira maaş
12 milyon emekliye en az 2020 lira maaş
Lille, Yusuf Yazıcı için teklifini arttırdı! Trabzonspor kabul etmedi
Lille, Yusuf Yazıcı için teklifini arttırdı! Trabzonspor kabul etmedi
Evde bakım parası Ağustos ayında ne zaman yatar?
Evde bakım parası Ağustos ayında ne zaman yatar?
Yorumlar 3 yorum