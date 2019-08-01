Fenerbahçe'den Galatasaray'a Deniz Türüç çalımı

Galatasaray'ın da peşinde olduğu İstikbal Mobilya Kayserispor kaptanı Deniz Türüç, tercihini Fenerbahçe'den yana kullandı.

Fenerbahçe ile Galatasaray’ın kadrosuna katmak istediği İstikbal Mobilya Kayserispor kaptanı Deniz Türüç kararını verdi. Galatasaray’ın Emre Mor transferi sonrasında Fenerbahçe ile son bir görüşme yapan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu teklifi kabul etti.

Bonservis rakamı netleştirilecek

Fenerbahçe ile İstikbal Mobilya Kayserispor arasında son bir görüşme yapılacak ve bonservis rakamı netleştirilecek. Deniz’in bu hafta yeni takımı ile mukavele yapacağı da öğrenildi. İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Erol Bedir, kaptan Deniz Türüç’ün tercihi doğrultusunda adım atacaklarını açıklamıştı.





Fenerbahçe'den bir çalım daha

Daha önce Vedat Muriç transferinde karşı karşıya gelen Fenerbahçe ve Galatasaray bu kez de Deniz Türüç için kapıştı ve bu maçtan da sarı-lacivertliler galip ayrıldı.