F-35 eğitimindeydiler! ABD'deki Türk pilotlar Türkiye'ye dönüyor
F-35 eğitimi için ABD'de bulunan Türk pilotlar ve askeri personel bugün Türkiye'ye dönüyor.
ABD Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin programdan çıkarılması için resmi süreci başlattıklarını açıklamıştı.
Türkiye'nin programdan çıkarılması
F-35 programı kapsamında Amerika Birleşik Devletleri'nde eğitim alan 40'a yakın pilot ve yer hizmeti görevlisi, Amerika'nın kararı doğrultusunda Türkiye'ye dönecek. ABD Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin programdan çıkarılması için resmi süreci başlattıklarını açıklamıştı.
Bugün Türkiye'de olmaları bekleniyor
Geri dönüş organizasyonunu tamamlayan Türk Silahlı Kuvvetleri, personelin Türkiye'ye dönüşünü sağlayacak. Personelin bugün Türkiye'de olması bekleniyor.
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