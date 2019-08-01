Lille, Yusuf Yazıcı için teklifini arttırdı! Trabzonspor kabul etmedi

Fransız ekibi Lille, Trabzonspor'un genç yıldızı Yusuf Yazıcı için 16 milyon euro+stoperleri Edgar Le ve sonraki satıştan yüzde 10 pay teklif etti. Bordo-mavili yönetim bu teklifi de beğenmedi.

Trabzonspor'da transferi büyük merak konusu haline gelen Yusuf Yazıcı transferiyle ilgili gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Lille kulübü yetkilileriyle İstanbul’da görüştü.



Trabzonsporlu kurmaylar ve Lille yöneticileri arasında ciddi bir pazarlık yaşandı. Lille Yusuf Yazıcı için teklifini 16 milyon euroya çıkarıp 6 milyon euro satış bedeli koyduğu stoper oyuncususu Edgar Le ve sonraki satıştan %10 pay teklif etti.



Yine değerlendirilecek

Lille’in teklifini yine düşük bulan Bordo-Mavililer, 18 Milyon+ Edgar ve sonraki satıştan %20 pay istedi. Taraflar uzlaşma sağlayamazken, Lille kulübü yetkilileri teklifi değerlendirmek üzere ayrıldı. İki kulübün başkanın da masadaki teklifi değerlendireceği ve taleplere göre son şeklini vereceği gelen bilgiler arasında bulunuyor.