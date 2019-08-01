Tülin Şahin kaç yaşında eşi kimdir Pedro de Noronha mesleği ne?

Ünlü manken Tülin Şahin'in hamilelik pozu olay oldu. 6 aylık hamile olan güzel modelin bu paylaşımı sonrası herkes Tülin Şahin'in eşi kimdir sorusunun yanıtını aradı. iki kez evlilik yapan Tülin Şahin'in son eşi Portekizli Pedro de Noronha. Peki 38 yaşındaki Tülin Şahin'in eşi kimdir, ne iş yapıyor, kaç yaşında?

Tülin Şahin hamilelik pozu ile instagramı salldı. 38 yaşındaki güzel model 6 aylık hamile. 2 kez evlilik yapan Tülin Şahin ilk eşi Mehmet Özer'de 2017 yılında boşanmış ve gönlünü Portekizli Pedro de Noronha kaptırmıştı. Tülin Şahin ikinci evliliğini ise 2018 yılında yaptı. Şimdi 6 aylık hamile olan Tülin Şahin'in eşi kimdir, Pedro de Noronha ne iş yapıyor, kaç yaşında?

Tülin Şahin iki yıl önce ilk eşi Mehmet Özer'den boşanmıştı. Kısa bir aradan sonra Portekizli yatırım bankacısı Pedro de Noronha ile evlenen Tülin Şahin, geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabına emzik fotoğrafı yükleyerek hamile olduğunu duyurmuştu.

Tülin Şahin sosyal medya hesabı Instagram'dan yüklediği emzik fotoğrafının altına ''Bebek geliyor'' diyerek müjdelemişti. Şu sıralar hamileliğinin 6. ayında olan Tülin Şahin, yine Instagram hesabından mayolu pozunu paylaştı.

Hamileliğinin 6. ayında olmasına rağmen Tülin Şahin yine fit vücudu ile dikkatleri üzerine çekti. Şahin'in mayolu pozu birçok kişi tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

Öte yandan, 38 yaşındaki model, 3 Ağustos tarihinden itibaren NTV'de 'Tülin Şahin ile Hamilelik Günlüğü' adlı programı sunacak.

Ayrıca Tülin Şahin'e birçok anne, bebek, bakım, kozmetik ve giyim firmalarından reklam teklifleri de gelmeye başladı.

Peki, Tülin Şahin kimdir?

3 Aralık 1980, Odense’de doğdu. 1998 yılında Paris’te modellik kariyerine tam zamanlı olarak başladı. Türkiye’ye 1999 yılında Zeki Triko çekimi için geldi ve tanındı.

2001 yılında tulinsahin.com’u açarak Türkiye’de top modeller arasında bir ilke imza attı. 2008 yılının sonunda kadınlara yönelik tuliss.com’u kurdu.

İlk olarak bir AVM’de, 14 yaşında tesadüfen keşfedildi. Yüzlerce genç kız arasından Danimarka’da birinci seçildi.

İlk yıllarda Cindy Crawford’a olan benzerliğiyle tanındı ve Sivaslı Cindy lakabıyla anıldı. Fakat başarısı ve iş disipliniyle adını sağlamlaştırdı.

1986 yılında Olacak O Kadar Programında, 1996 yılında Tatlı Kaçıklar dizisinde, 1999 yılında Gece Şahinleri Filminde rol aldı. 2005 yılında Mehmet Özer ile evlenip 2017 yılında boşandı.

Son olarak Pedro de Noronha ile ikinci kez dünyaevine girdi.