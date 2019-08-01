Fenerbahçe'nin Kolarov transferini Mirsad Türkcan bitirecek

Süper Lig'in yeni ekibi iki yıldızı bitirmek üzere. Eski Beşiktaşlı kaleci Fabri ile imza aşamasına gelen Güneydoğu ekibi yıllık 2 milyon Euro isteyen Bony ile de pazarlıkta sona yaklaştı. İmzalar an meselesi.