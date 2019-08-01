Fenerbahçe'nin Kolarov transferini Mirsad Türkcan bitirecek
Fenerbahçe yönetimi, Roma'nın yıldızı Kolarov'un transferini bitirmek için menajer Mirsad Türkcan'a yetki verdi.
Fenerbahçe kadrosuna katmak istediği Kolarov'a sonuna kavuşuyor. Tam yetki verilen menajer Mirsad Türkcan, sarı-lacivertliler adına transferi bitirmek için önceki gün İtalya'nın başkenti Roma'ya uçtu. Roma'nın Sırp sol bekiyle birkaç gün içerisinde resmi sözleşmenin imzalanması bekleniyor.
Boyd ve Douglas transferleriyle bombaları peş peşe patlatan siyah-beyazlıların, sol kanat harekatında gündemine yine Schalke'li Yevhen Konoplyanka'yı aldığı ortaya çıktı. Almanya'dan ayrılmaya karar veren 29 yaşındaki yıldızla yapılan pazarlıklarda önemli aşama kaydedildiği öğrenildi.
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