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Hollanda'da burka yasağı bugün yürürlüğe giriyor

Hollanda'da burka yasağı bugün yürürlüğe giriyor

Hollanda'da geçen yıl onaylanan burka yasağı yürürlüğe girdi. Yasağa uymayanlar 150 euro para cezasına çarptırılacak. Ülkede Müslümanların kurduğu Nida partisi, burka yasağı kapsamında verilecek cezaları üstlenecek.

Hollanda İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, bugünden itibaren, kişilerin, eğitim ve sağlık sektörü, toplu taşıma araçları ve devlet dairelerinde yüzlerini tanınmayacak şekilde tekstil, maske veya kask gibi unsurlarla kapatmasının yasaklandığı bildirildi.

Açıklamada, yasağın geçerli olduğu söz konusu yerlerde çalışanların, burkalı kadınların yüzünü açmasını veya binayı terk etmesini isteyebileceği, buna uyulmadığı takdirde ise polisin devreye girebileceği ve kişinin ceza alma riski olduğu belirtildi.

Yasağın, yüzünü işi nedeniyle kapatmak zorunda kalan kişileri, uzun süre hastanede kalan hasta ve onun ziyaretçileri ile eğlence ve kültürel etkinliklerde kullanılan maskeli giysileri kapsamadığı kaydedildi. 

Hollanda'da yaklaşık 150 burkalı kadın olduğu tahmin ediliyor.

- Cezaları Müslümanların kurduğu Nida partisi ödeyecek

Hollanda basınında çıkan haberlerde ise burka yasağına uymayanların en az 150 avro para cezasına çarptırılacağı belirtildi. 

Ülkede Müslümanların kurduğu Nida partisi, iki hafta önce burka yasağı kapsamında verilecek cezaları üstleneceklerini duyurmuştu. 

- Burkalı kadınlara "sivil müdahale" endişesi

Ülkenin önde gelen gazetelerinden Algemeen Dagblad, dün, burka yasağına ilişkin haberinde, halkın, burkalı bir kadından rahatsız olması halinde sözlü ve fiziki müdahale hakkına sahip olduğunu yazmıştı. 

Haberde, bu hakkın, Hollanda Ceza Kanunu'nun, "halkın, bir kişinin suç işlediğine şahit olması durumunda fiziki müdahalede bulunabileceğini" öngören 53. maddesi kapsamına girdiği ve burka yasağının da bu kapsamda değerlendirileceği ileri sürüldü.

Ülkede başta Müslümanlar olmak üzere çok sayıda kişi, sosyal medyadan, bu madde doğrultusunda sivillerin müdahale hakkından ve gazetenin haberiyle adeta Müslümanları hedef göstermesinden rahatsız olduklarını paylaşmıştı. 

- Uluslararası Af Örgütü burka yasağı yasasına karşı

Uluslararası Af Örgütü Hollanda Şubesi de bu hafta sosyal medya üzerinden, kadınların giyimlerinde seçme özgürlüğüne sahip olduğunu belirterek yasağa karşı olduklarını duyurmuştu.

- Hollanda Danıştayı yasayı tavsiye etmiyor

Din özgürlüğünü kısıtladığı gerekçesiyle Hollanda Danıştayı tarafından tavsiye edilmeyen yasa, 2016'da Temsilciler Meclisi tarafından çoğunlukla kabul edilmişti.

Hollanda Senatosu da geçen sene, uzun süredir üzerinde tartışılan tasarıyı onaylamıştı. 

Amsterdam, Rotterdam ve Utrecht belediye başkanları geçen yıl, yasayı uygulamayı düşünmediklerini açıklamışlardı.

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