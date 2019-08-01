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Yeni parti kuracak Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na destek! En kısa zamanda çıkarılmalı

Yeni parti kuracak Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na destek! En kısa zamanda çıkarılmalı

Her geçen gün adı yeni parti ile daha çok anılan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun son zamanlarda kamuoyunda da ciddi tepki yaratan belediyelerde akrabala atamalarına yönelik önerdiği siyasi ahlak yasasına destek verdi.

AK Parti'ye olan eleştirileri ve yeni parti kuracağı iddiaları ile gündemden düşmeyen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, başbakanlık döneminde kendisinin gündeme getirdiği ve son olarak belediyelerde gerçekleşen skandal atamalar üzerine ön plana çıkan "siyasi etik yasası" teklifine destek verdi.

Akrabaların belediye işe alınmasıyla ilgili sosyal medya twitter hesabından açıklama yapan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Yapılması gereken, liyakat temelli bir anlayışla siyasi etik ve şeffaflık yasasını en kısa zamanda çıkarmaktır" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu geçtiğimiz ekim ayında teklif sunmuştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a geçtiğimiz Ekim ayında TBMM'de yasalaşması çağrısında bulunduğu Siyasi Etik Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Kılıçdaroğlu'nun ilk imzacısı olduğu, Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç'un imzalarının bulunduğu 17 maddelik kanun teklifi, cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı yardımcıları, bakanlar ve milletvekillerinin uymaları gereken siyasi etik ilkelerinin belirlenmesini ve TBMM'de Siyasi Etik Kurulu'nun oluşturulmasını amaçlıyor.

Kılıçdaroğlu Davutoğlu'nun başbakan olduğu dönemdeki teklifini hatırlattı

Dün Türk-İş'i ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da konuya ilişkin şunları söylemişti:

"Belediye başkanlarının akrabalarını yönetime getirilmelerini doğru bulmuyoruz. Bunların çoğu çözüldü. Bunların hepsi çözülecek. Aile kadrolaşması sadece CHP'de mi var? Sayın Davutoğlu siyasetçi için etik kurallarını getirdi, geri çektiler. Buradan TBMM Başkanı'na açık çağrı yapıyorum; siyasi ahlak yasasını çıkartalım."

Davutoğlu'ndan destek: Ümit verici

Kılıçdaroğlu'nun sözlerinden sonra resmi Twitter hesabından açıklama yapan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Son dönemde kamu yönetiminde akraba kayırmacılığına karşı her kesimde gelişen yaklaşım ümit veriyor. Yapılması gereken, parti ayrımı gözetmeksizin liyakat temelli bir anlayışla siyasi etik ve şeffaflık yasasını en kısa zamanda çıkarmaktır."

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