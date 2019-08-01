Eurostat açıkladı! Türkiye'nin yüzde 60'ı tatile çıkamıyor

TÜRKİYE turizmde yurt dışından gelen ziyaretçi sayısında bu yıl rekor bir sayı elde ederken, kendi vatandaşlarını tatile yollamakta Avrupa sıralamasında sınıfta geride kaldı. Yaz bir çok kişi için seyahat, tatil ve eğlence anlamına gelirken, Türkiye'de tatile çıkma imkanı olmayanların sayısı bir hayli fazla.

Avrupa İstatistik Kurumu Eurostat’ın verilerine göre 16 yaş ve üzeri Avrupa Birliği (AB) nüfusunun yüzde 28,3'ünün 2018'de evden uzakta bir haftalık tatil yapma imkanı yoktu. Türkiye’de ise bu oran, 2017 yılı için yüzde 60,8. Yani Türkiye'de halkın sadece yüzde 39,2’sinin en az bir haftalık bir tatile çıkma imkanı oldu.

Türkiye son sıralarda

AB ülkeleri arasında, yüzde 58,9 ile halkının tatile çıkma imkanı olmayan en yüksek ülke Romanya. Ardından Hırvatistan (Yüzde 51,3) Yunanistan (51) ve Kıbrıs (51) gibi ülkeler geliyor.