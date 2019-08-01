Hülya Avşar bikinili fotoğrafını paylaştı! Ortalığı salladı
Sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarla gündemden düşmeyen ünlü sanatçı Hülya Avşar, bu sefer teknede paylaştığı binikili fotoğrafı büyüleyerek gençlere meydan okudu.
55 yaşında olmasına rağmen fit vücuduyla genç kızlara taş çıkaran Hülya Avşar, sosyal medya hesabından yine binlerce beğeni alan bir poz paylaştı. Sıklıkla spor yaptığı ve yüzdüğü bilinen Avşar kızı fit vücuduyla yıllara meydan okuyor.
Özellikle Instagram hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla takipçilerinin karşısına çıkan Avşar, bu defa güneşlenirken çekilmiş bir karesini paylaştı
Önceki gün denizde yüzerken çekilmiş videosunu takipçileriyle paylaşan Hülya Avşar, bu defa da deniz sonrası güneşlenirken çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Avşar kızı takipçilerinden binlerce beğeni aldı.
Hülya Avşar kimdir?
10 Ekim 1963'te, Balıkesir Edremit'te, Celal ve Emral Avşar'ın ilk çocuğu olarak dünyaya gelen Avşar, Ankara Cumhuriyet Lisesi'nden mezun oldu. Orta öğrenimini tamamlamasının ardından okumaya devam etmeyen ve 1979’da Mehmet Tecirli adlı bir mühendislik ögrencisiyle evlenen, ancak evliliği kısa süren Avşar, henüz 16 yaşındayken hamile olmasına rağmen ayrılık kararı aldı. Anne tarafından Balıkesir'li olan Hülya Avşar'ın baba tarafı Ardahan/Hasköy'lüdür.