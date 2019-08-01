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Galatasaray'da Cahill sesleri

Galatasaray'da Cahill sesleri

İngiliz basını, Galatasaray'ın Chelsea'de forma giyen Gary Cahill'i transfer etmek için harekete geçti.

Bu sezon savunmada sıkıntı yaşamak istemeyen Galatasaray'ın daha önce de listesine aldığı Chelseali Gary Cahill için devreye girdiği belirtildi.

The Sun Gazetesi, Sarı-Kırmızılı takımın 33 yaşındaki tecrübeli oyuncunun transferi için tüm imkanlarını zorladığını, hatta eski golcüsü Didier Drogba’yı da devreye soktuğunu yazdı.

Cahill’in eski takım arkadaşı olan Drogba, İngiliz futbolcuya Galatasaray’ı ve İstanbul’u anlatarak iknaya çalışıyor.

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