Buzdolabını doğanın ortasına attı! Hem geri taşıma hem para cezası aldı

İspanya’da, eski bir buzdolabını doğanın orta yerine bırakarak geri dönüşümle dalga geçen adam, durumun polisler tarafından fark edilmesiyle 45 bin euro para cezasına çarptırıldı.

İspanya 'nın Endülüs bölgesinde bulunan Almeria kentindeki Olula del Rio kasabasında yaşanan olayda, adı açıklanmayan bir adam aracının bagajından çıkardığı eski buzdolabını bir tepeden aşağı atarken göründüğü bir video yayınladı.

Ancak durumun fark edilmesi üzerine harekete geçen polisler, adamın buzdolabını attığı yerden çıkarmasını ve doğru bir şekilde geri dönüşüme sokmasını sağladı. Adama ayrıca 45 bin euro para cezası verildi.

Adamın çalıştığı firmada yapılan incelemede ise, 50 çamaşır makinesi ve 20 buzdolabı daha bulunduğu tespit edildi.