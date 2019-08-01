Otel odasında yakalanmıştı herkesin konuştuğu kadın için karar çıktı

BURSA'da 4 yaşındaki oğlunu bir alışveriş merkezinin oyun alanına bırakıp kayıplara karışan anne, hakkında açılan davanın ilk duruşmasına katılmayınca mahkeme heyeti annenin zorla getirilmesini talep etti.

Bursa’da Gamze Nur E. isimli genç kadın 4 yaşındaki oğlu Hamza’yı cebine koyduğu ‘Çok zor durumdayım, çocuğuma bakacak durumum yok. Tek çarem buydu. Bir başıma bu kadar yapabildim’ yazılı notla birlikte bir AVM’nin oyun parkına bırakıp kayıplara karıştı.

Polis ekipleri, el yazısıyla yazılan notu incelemeye alırken, küçük Hamza Sırameşeler Çocuk Yetiştirme Yurdu'na teslim edildi.

Otel odasında yakalandı

Kısa süre sonra kimliği tespit edilen anne Gamze Nur E., bir otel odasında gözaltına alındı. Polisteki ifadesinde çok zor durumda olduğunu ve geçinemediği için oğlunu terk ettiğini anlatan anne, sevk edildiği adliyede, savcılık tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Hakkında 'aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğü ihlal' ve 'terk etme' suçlarından toplam 3 yıl hapis cezası istemi ile dava açılan annenin yargılanmasına Bursa Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlandı.

Duruşmaya polis zoruyla getirilecek

Tutuksuz sanık anne Gamze Nur E., duruşmaya gelmedi. Mahkeme annenin, ikinci duruşmaya polis zoru ile getirilmesine karar verdi. Duruşma ertelendi.