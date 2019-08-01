HABER /  GÜNCEL
ADV 10. yıla özel %20 indirim

Yeni eğitim öğretim döneminde Anadolu İmam Hatip Liselerine Çince geliyor

Yeni eğitim öğretim döneminde Anadolu İmam Hatip Liselerine Çince geliyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Anadolu imam hatip liselerinin hazırlık sınıfında verilen Arapça, İngilizce, İspanyolca, Rusça, Almanca dil eğitimlerine yeni eğitim öğretim yılında Çince'yi de ekledi.

MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce Anadolu imam hatip liselerinde ileri düzeyde yabancı dil becerisine sahip başarılı öğrenciler yetiştirmek amacıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan Anadolu imam hatip liselerinde ilk olarak 2015'te Arapça ve İngilizce eğitimlerini başlatan, sonraki yıllarda Almanca, İspanyolca ve Rusça dil eğitimlerini uygulamaya koyan Bakanlık, 2019-2020 eğitim öğretim yılında ise ilk kez Çince'yi eğitim programına dahil etti.

Bu kapsamda İstanbul Küçükçekmece'deki Şehit Mehmet Güder Anadolu İmam Hatip Lisesi bünyesinde Çince hazırlık sınıfı açıldı.

Kontenjanları doldu

Bu yıl 30 öğrenci kabul edilen Çince hazırlık sınıfını Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki birinci yerleştirmede 196 öğrenci tercih etti. Kontenjanı tamamen dolan Çince bölümü, yüzde 8'lik dilime giren öğrencilerin tercihi oldu.

Hazırlık sınıfında İngilizce eğitimi veren Anadolu imam hatip liseleri ise yüzde 3'lük dilimden öğrenci aldı.

Haftada 24 saat Çince öğrenecekler

Şehit Mehmet Güder Anadolu İmam Hatip Lisesindeki Çince hazırlık sınıfında haftada 24 saat Çince eğitimi alacak öğrencilerin okuldan mezun olurken Çin diliyle üniversite okuyabilecek seviyeye ulaşmaları hedefleniyor.

Öğrenciler, hazırlık sınıfının sonunda B2 seviyesinde, 800-900 arasında kelimeyi akıcı bir şekilde konuşabilecek şekilde Çince öğrenmiş olacak.

Lise bitiminde ise öğrencilerin Çin'in "Hanban" kurumu tarafından dil bilgisi seviyesini ölçmek amacıyla düzenlenen HSK sınavında 4. seviye sınavını geçebilir duruma geleceği öngörülüyor. C1 olarak adlandırılan bu seviyeye ulaşan öğrencilere Hanban, İpekyolu ve Çin hükümetince verilen bursların kapısı açılıyor.

Çin'den üniversiteler ziyarete gelecek

Okulda dil eğitiminin yanı sıra kültür günleri, Çince yarışmaları, Çin üniversitelerinden heyetlerin okula düzenleyecekleri ziyaretler ile Türkiye'de faaliyet gösteren Çinli firmaların temsilcilerinin katılımıyla yapılacak kariyer günleri de olacak.

Öğrenciler oluşturulacak Çin Kültür Bölümü ile Çin kaligrafisi, Çin çayları, Go oyunu, Çin mürekkep sanatı, Çin müziği gibi kültürel etkinliklere sürekli ulaşma imkanını yakalayacak.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
ABD Türkiye'ye dört tane Boeing CH-47F Chinook tipi helikopter teslim etti
ABD Türkiye'ye dört tane Boeing CH-47F Chinook tipi helikopter teslim etti
Ali Babacan'ın yeni partisiyle ilgili şaşırtan gelişme! Türk Patent Kurumu reddetti
Ali Babacan'ın yeni partisiyle ilgili şaşırtan gelişme! Türk Patent Kurumu reddetti
Ziraat Bankası Konut Kredi Faizini yüzde 0.99 olarak belirledi
Ziraat Bankası Konut Kredi Faizini yüzde 0.99 olarak belirledi
Yeni parti kuracak Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na destek! En kısa zamanda çıkarılmalı
Yeni parti kuracak Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na destek! En kısa zamanda çıkarılmalı
Açılış tarihi netleşti! İstanbul-İzmir arası 3,5 saate düşüyor
Açılış tarihi netleşti! İstanbul-İzmir arası 3,5 saate düşüyor
Mustafa İslamoğlu'ndan küfürbaz müftü ve imama sert tepki! Reziller ahlaksızlar...
Mustafa İslamoğlu'ndan küfürbaz müftü ve imama sert tepki! Reziller ahlaksızlar...
ÖNCEKİ HABERLER
Aden'de askeri geçit töreninde çifte saldırı: 25 ölü
Aden'de askeri geçit töreninde çifte saldırı: 25 ölü
1. sınıflar okula ne zaman başlayacak 2019 MEB eğitim takvimi
1. sınıflar okula ne zaman başlayacak 2019 MEB eğitim takvimi
Diriliş Ertuğrul’dan etkilendi Otağ şeklinde lokanta açtı görenler şaştı kaldı
Diriliş Ertuğrul’dan etkilendi Otağ şeklinde lokanta açtı görenler şaştı kaldı
1.nakil tercih sonuçları ne zaman açıklanır nereden bakılır?
1.nakil tercih sonuçları ne zaman açıklanır nereden bakılır?
A Milli Kadın Voleybol Takımı Çin'de olimpiyat vizesi arayacak
A Milli Kadın Voleybol Takımı Çin'de olimpiyat vizesi arayacak
Zilhice ayı ne demek 2019 Dini günler takvimi Diyanet yayınladı
Zilhice ayı ne demek 2019 Dini günler takvimi Diyanet yayınladı
Yorumlar 2 yorum