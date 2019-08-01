Diriliş Ertuğrul’dan etkilendi Otağ şeklinde lokanta açtı görenler şaştı kaldı

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde ‘Diriliş Ertuğrul’ dizisinden esinlenerek otağ çadırı şeklinde tasarlanan, yöresel yemeklerin servis edildiği lokanta açıldı. Müşterilinin yöresel kıyafetle fotoğraf çektirme şansını da bulduğu lokanta büyük ilgi görüyor.

İki katlı bir ev ve bahçesini otağa benzeyecek şekilde tasarlayan, Selçuklu dönemini anımsatan eşyaların kullanıldığı lokantayı açan Ali Karakaş şunları söyledi: “İnsanların dikkatini çekebilmek için ne yapalım diye düşünürken aklımıza bu geldi. Diriliş Ertuğrul dizisinden örnek alarak böyle bir çadır otağı şeklinde çadırımızı kurduk. Otantik bir hale getirmeye çalıştık. O zamanı yaşatmaya çalıştık biraz. Çok talep var.“

Benzerleri açılacak

Lokantaya başka kentlerden gidenlerin ve yabancı turistlerin de olduğunu belirten Karakaş, Elazığ, Sivas, İstanbul’da benzerlerinin açılacağını söyledi.