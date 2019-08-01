HABER /  YEREL
ADV 10. yıla özel %20 indirim

Diriliş Ertuğrul’dan etkilendi Otağ şeklinde lokanta açtı görenler şaştı kaldı

Diriliş Ertuğrul’dan etkilendi Otağ şeklinde lokanta açtı görenler şaştı kaldı

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde ‘Diriliş Ertuğrul’ dizisinden esinlenerek otağ çadırı şeklinde tasarlanan, yöresel yemeklerin servis edildiği lokanta açıldı. Müşterilinin yöresel kıyafetle fotoğraf çektirme şansını da bulduğu lokanta büyük ilgi görüyor.

İki katlı bir ev ve bahçesini otağa benzeyecek şekilde tasarlayan, Selçuklu dönemini anımsatan eşyaların kullanıldığı lokantayı açan Ali Karakaş şunları söyledi: “İnsanların dikkatini çekebilmek için ne yapalım diye düşünürken aklımıza bu geldi. Diriliş Ertuğrul dizisinden örnek alarak böyle bir çadır otağı şeklinde çadırımızı kurduk. Otantik bir hale getirmeye çalıştık. O zamanı yaşatmaya çalıştık biraz. Çok talep var.“

Benzerleri açılacak

Lokantaya başka kentlerden gidenlerin ve yabancı turistlerin de olduğunu belirten Karakaş, Elazığ, Sivas, İstanbul’da benzerlerinin açılacağını söyledi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Ali Babacan'ın yeni partisiyle ilgili şaşırtan gelişme! Türk Patent Kurumu reddetti
Ali Babacan'ın yeni partisiyle ilgili şaşırtan gelişme! Türk Patent Kurumu reddetti
Ziraat Bankası Konut Kredi Faizini yüzde 0.99 olarak belirledi
Ziraat Bankası Konut Kredi Faizini yüzde 0.99 olarak belirledi
Yeni parti kuracak Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na destek! En kısa zamanda çıkarılmalı
Yeni parti kuracak Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na destek! En kısa zamanda çıkarılmalı
Açılış tarihi netleşti! İstanbul-İzmir arası 3,5 saate düşüyor
Açılış tarihi netleşti! İstanbul-İzmir arası 3,5 saate düşüyor
Mustafa İslamoğlu'ndan küfürbaz müftü ve imama sert tepki! Reziller ahlaksızlar...
Mustafa İslamoğlu'ndan küfürbaz müftü ve imama sert tepki! Reziller ahlaksızlar...
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan FETÖ yanıtı: 301 bin 878 adet kitap imha edildi
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan FETÖ yanıtı: 301 bin 878 adet kitap imha edildi
ÖNCEKİ HABERLER
1.nakil tercih sonuçları ne zaman açıklanır nereden bakılır?
1.nakil tercih sonuçları ne zaman açıklanır nereden bakılır?
A Milli Kadın Voleybol Takımı Çin'de olimpiyat vizesi arayacak
A Milli Kadın Voleybol Takımı Çin'de olimpiyat vizesi arayacak
Otel odasında yakalanmıştı herkesin konuştuğu kadın için karar çıktı
Otel odasında yakalanmıştı herkesin konuştuğu kadın için karar çıktı
Zilhicce ayı nedir Zilhicce ayı başlangıcı 8. ve 9. günü ne zaman?
Zilhicce ayı nedir Zilhicce ayı başlangıcı 8. ve 9. günü ne zaman?
Eurostat açıkladı! Türkiye'nin yüzde 60'ı tatile çıkamıyor
Eurostat açıkladı! Türkiye'nin yüzde 60'ı tatile çıkamıyor
Erzurum'daki süper öğretmenin 10 parmağında 10 marifet var!
Erzurum'daki süper öğretmenin 10 parmağında 10 marifet var!
Yorumlar 1 yorum