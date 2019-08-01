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Aden'de askeri geçit töreninde çifte saldırı: 25 ölü

Aden'de askeri geçit töreninde çifte saldırı: 25 ölü

Yemen'in Aden kentinde bulunan El-Cela Karargahı'na askeri geçit töreni sırasında düzenlenen çifte saldırıda ilk belirlemelere göre 25 kişi öldü.

Yemen'in güneyindeki geçici başkent Aden'de bulunan El-Cela Karargahı'na askeri geçit töreni sırasında düzenlenen çifte saldırıda ilk belirlemelere göre 25 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.

Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, İran destekli Husiler, Aden'in batısındaki El-Berika kentinde bulunan El-Cela Karargahı'na Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Hizam el-Emni güçlerinin geçit töreni sırasında İnsansız Hava Aracı (İHA) ve balistik füzeyle saldırı düzenledi.

Saldırıda aralarında Yemen hükümetine bağlı Destek ve Takviye Kuvvetleri komutanlarından Münir el-Yafi ve Hizam Emni komutanlarından Racih bin Mansur'un da bulunduğu 25 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.

Saldırıyı Husiler üstlendi
Husilere ait El-Mesira televizyonunun haberine göre, Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya es-Seri, Aden'de bulunan El-Cela Karargahı'ndaki askeri mevzilerin hedef alındığını söyledi. 

Seri, İHA ve orta menzilli balistik füzeyle düzenledikleri saldırıda onlarca ölü ve yaralı olduğunu ifade etti.  

Aden'de sabah saatlerinde de bir emniyet merkezine bombalı araçla saldırı düzenlenmiş, olayda ilk belirlemelere göre 3 asker ölmüş, 20 asker yaralanmıştı.

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