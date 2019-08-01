ABD Türkiye'ye dört tane Boeing CH-47F Chinook tipi helikopter teslim etti

Türkiye'yi F-35 programından çıkaran ABD, önceki gün TSK'ya dört tane Boeing CH-47F Chinook tipi helikopter teslimatı yaptı.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin mesajına göre; İzmir Limanı'nda gerçekleştirilen sevkıyatın ardından Türkiye, toplam 11 tane dünyanın en gelişmiş ağır kargo helikopteri olarak gösterilen CH-47F Chinook'a sahip olmuş oldu.

Büyükelçilik açıklamasında, teslim edilen helikopterlerden birinin kalkışına ilişkin görüntüler de paylaşıldı.

55 tam teçhizatlı asker taşıyabiliyor

Chinook helikopterleriyle Türkiye'nin tüm coğrafi bölgelerinde ve her türlü hava şartında, mekanize araçların nakli ve top gibi silah sistemlerinin taşınması mümkün. Bu helikopterler gerektiği takdirde mobil ileri mühimmat veya yakıt ikmal noktası olarak da hizmet verebiliyor. Kaza kırıma uğrayan bir uçağı ya da orta sınıf bir helikopteri de kurtarabilecek güçte olan Chinook helikopteri, 55 tam teçhizatlı asker taşıyabiliyor.

Beş tane daha ilave yapılması kararlaştırılmıştı Daha önce altı adet alınması kararlaştırılan Chinook helipterlerine, 2015 yılında Ahmet Davutoğlu'nun Başbakanlığı döneminde beş adet daha ilave yapılması kararlaştırılmıştı. Yeni sipariş taleplerinin dördü Genelkurmay Başkanlığı'ndan, biri ise Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) gelmişti. O dönemde medyada çıkan haberlerde, MSB'nin helikopteri VIP amaçlı talep ettiği ve helikopterin Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na tahsis edilmesinin beklendiği belirtilmişti.

CH-47F Chınook teknik özellikleri

-CH-47F, ABD Ordusu ve uluslar arası savunma güçleri kullanımına uygun gelişmiş bir çoklu görev helikopteridir. Bu helikopterde tam entegre, dijital kokpit idare sistemi, Ortak Havacılık Mimarisi Kokpit ve uçağın performans ve taşıma özelliklerini tamamlayan gelişmiş kargo taşıma kabiliyetleri mevcuttur.

-CH-47D Chinook helikopterleri mevcut durumda ABD Ordusu, ABD Ordusu Muhafaza ve Ulusal Güvenlik ve uluslararası silahlı kuvvetler tarafından kullanılmaktadır. ABD Ordusu Modernizasyon Programı kapsamında, 464 adet Yeni-Yapım ve Yenilenmiş CH-47F uçağı ve 61 adet M47G Yeniden Üretilmiş uçaktan oluşan, 525 adet Chinook helikopterine gereksinim duyulmaktadır. CH-47F Chinook helikopteri ABD Ordusu tarafından savaşa hazır olarak sertifikalandırılmış ve ilk operasyonel birliğe Temmuz 2007'de katılmıştır.

İşte genel özellikleri şöyle:

-Uzunluk: Uçak Gövdesi – 52.0 ft. (15.9 m) Rotorlar Dahil – 99.0 ft. (30.18 m)

-Genişlik: 12.42 ft (3.78 m)

-Rotor Çapı: 60 ft. (18.29 m)

-Yükseklik: 18.92 ft. (5.77 m)

-Güç: 2 Honeywell 55-GA-714A motor, her biri 4,733 shp (3,529 kW)

-Azami Hız: 170 kt (315 km/h)

-Yakıt: 1,034 gal. (3,914 L)

-Hizmet tavanı:20,000 feet

-Kullanışlı Yük Oranı:24,000 pound (10, 886 kg)

-Görev Alanı:200 nm (370.4 km)

-Azami Brüt Ağırlık:50,000 pound (22,680 kg)

-Görev: Savaş operasyonları ile sivil ve insani yardım amaçlı, birliklerin, ağır silah, mühimmat, yakıt, malzeme ve su taşıma

-Hizmet Müşterisi: ABD Ordusu, 1962'den beri hizmet vermektedir.