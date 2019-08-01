Vakıfbank da kredi faiz oranında indirime gitti! İşte konut ve ihtiyaç kredisinde son oranlar

Bugün kamu bankalarından Ziraa Bankası tarafından açıklanan kredi faiz oranlarında indiriminin ardından bir indirim haberi de Vakıfbank'tan geldi. Vakıfbank 180 ay vadeli konut kredilerin faizini yüzde 0,99'a düşürdü.

Kredi faiz oranlarıyla ilgili vatandaşı sevindiren haberler peş peşe geliyor.

Ziraat Bankası, bugünden geçerli olmak üzere konut, tüketici ve kurumsal kredi faiz oranlarını düşürdüğünü duyurmuştu. Ziraat Bankası'nın duyurusunun ardından bir haber de Vakıfbank'dan geldi.

Vakıfbank da 180 ay vadeli konut kredilerin faizini yüzde 0,99'a düşürdü. İhtiyaç kredisi faizlerini de yüzde 1.49'a indirdi.

İlk adım ziraatten geldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini 425 baz puan indirerek yüzde 19.75'e çekmesinin ardından gözler bankalara çevrilmişti. İlk adım bu sabah Ziraat Bankası'ndan gelmiş, banka; konut, tüketici ve ticari kredi faiz oranlarınını düşürmüştü.

VakıfBank da konut kredisi aylık faiz oranını 500 bin TL ye kadar yüzde 0,99’a, bireysel ihtiyaç kredisi aylık faiz oranını ise VakıfBank maaş müşterileri için yüzde 1,49’a, diğer müşteriler için yüzde 1,59’a çekti. Banka, ayrıca konut projelerindeki faiz oranını,kampanyaya katılacak konut projeleri için aylık yüzde 0,79’a indirdi.

'Ekonomideki olumlu havayı yansıtıyoruz'

Faiz indirimi ile ilgili açıklamada bulunan VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, “Milli ekonomideki dengelenme süreciyle birlikte Merkez Bankası’nın politika faiz oranında 425 baz puanlık indirime gitmesi, bankaların borçlanma maliyetlerini önemli ölçüde düşürdü. Ayrıca uluslararası piyasalardan ülkemize kaynak akışında da önemli gelişmeler yaşanıyor. Bunun neticesinde biz de hızlı bir şekilde kredi faiz oranlarımızı güncelleyerek müşterilerimizin de bu olumlu havadan derhal faydalanmalarını temin ettik. Konut kredisi faiz oranımızı 500 bin TL’ye kadar yüzde 0,99, 1 milyon TL’ye kadar yüzde 1,19, 1 milyon TL üzeri için yüzde 1,39; bireysel ihtiyaç kredisi faiz oranımızı da VakıfBank maaş müşterileri için yüzde 1,49’a, diğer müşteriler için yüzde 1,59’a kadar indirdik. Merkez Bankası’nın kararından önce de kredi faiz oranlarımız sektör ortalamasından daha düşük bir konumdaydı. Güncel oranlarımızla da bu yaklaşımı sürdürüyoruz” dedi.

Üstünsalih, yakın geçmişte kullandırılmaya başlanan enflasyona endeksli konut kredisiyle de enflasyondaki aşağı yönlü hareketle birlikte müşterilerine avantajlı ürünler sunduklarını hatırlattı.

'Karlılığı ikinci plana attık'

VakıfBank olarak Türkiye bilançosuna azami katkıda bulunmayı öncelikleri arasında birinci sıraya koyduklarını belirten Üstünsalih, “Kamu bankaları olarak zor dönemlerde sergilediğimiz güçlü duruşu sürdürüyoruz. Karlılığımızı ikinci plana bırakarak milli ekonomimizin yanındaki güç olduk, olmaya da devam edeceğiz. VakıfBank olarak sadece bireysel kredilerde değil KOBİ ve ticari segmentte de müşterilerimiz lehine en iyi şartları sunmayı sürdürüyoruz. Devletimizin politikaları neticesinde ekonomimizdeki hedeflere birer birer ulaşılırken biz de üzerimize düşeni yerine getirme gayretindeyiz. Bu dönemde uluslararası fonlarında ülkemize olan ilgisi yeniden artmış durumda. Biz de gerek kendi kaynaklarımızla gerekse yurt dışından temin edeceğimiz fonlarla reel ekonominin ve hane halkının yanındaki güç olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

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