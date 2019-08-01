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İsrail basını bomba haberi verdi! Meğer İsrail F-35 için Türkiye karşıtı lobi yapmış

İsrail basını bomba haberi verdi! Meğer İsrail F-35 için Türkiye karşıtı lobi yapmış

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alması sonrası Türkiye ve ABD arasında yaşanan gerilimde İsrail'in parmağının olduğu ortaya çıktı. İsrail basını İsrail'in Washington'da F-35 için Türkiye karşıtı lobi yaptığını yazdı.

İsrail basınında yer alan haberlerde İsrail lobisinin, ABD yönetimine baskı yaparak Türkiye'yi F-35 programından çıkarmak için harekete geçtiği ifade edildi.

Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemini satın almasının ardından gerilen Ankara-Washington arasında yükselen tansiyonun sebebi ortaya çıktı… İsrail basını, İsrail yönetiminin Washington’da Türkiye karşıtı lobi çalışmaları yürüttüğünü yazdı.

Türkiye’yi F-35 programından çıkarın

İsrail’de yayın yapan Channel 12 haber kanalının haberinde kapalı kapılar ardındaa İsrail’in ABD yönetimine, “Türkiye’yi F-35 programından çıkarın” diyerek lobi yaptığı ifade edildi. Channel 12’nin haberinde, “İsrail, kapalı kapılar ardından ABD’ye F-35’lerin satışını durdurmak için çalıştı. Bunun sebebi İsrail’in bölgedeki askeri güç olarak kalma çabasıydı” ifadesi kullanıldı.

Tel-Aviv yönetimi aylarca Washington’da lobi yapmış

İsrail basınında yer alan haberlerde, Tel-Aviv yönetiminin aylardır Washington’da lobi çalışmalarına devam ettiği belirtildi. Channel 12’nin haberinde İsrailli yetkililerin, “F-35’lerin gelişmiş özellikleri komşulara sızabilir” diyerek endişelerini dile getirdiği aktarıldı.

F-35 geriliminde ne olmuştu?

ABD, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasının ardından Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programındaki ortaklığını askıya almıştı. Dönemin ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan’ın, 6 Haziran’da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a gönderdiği mektupta Türk personele verilen F-35 eğitiminin 31 Temmuz’da sona ereceği ve bu tarihe kadar Türk personelin ABD’den ayrılacağı belirtilmişti. Türkiye’nin satın aldığı ve envanterine kattığı dört F-35 savaş uçağı ise Arizona Luke Hava Üssü’nde bulunuyor.

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