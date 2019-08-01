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Olimpija Ljubljana Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda

Olimpija Ljubljana Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda

Yeni Malatyaspor, Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Saat 21:00'de başlayacak maçı TRT Spor canlı yayınlayacak.

Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında bugün Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile deplasmanda karşılaşacak. Stozice Stadı'nda TSİ 21.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak karşılaşmayı Slovak hakem Filip Glova yönetecek.

Evindeki ilk maçta 2-2 berabere kalan Malatya ekibi, tarihinde ilk kez yer aldığı Avrupa kupalarında turu geçmeyi amaçlıyor. Geçen sezon gösterdiği performansla dikkati çeken sarı-siyahlılar, Süper Lig'i 5. sırada tamamlayarak, UEFA Avrupa Ligi'ne katılabilmek için ön eleme maçları oynamaya hak kazandı.

Yeni Malatyaspor'un 3. eleme turuna çıkması için rövanşta her türlü galibiyetin yanı sıra, 2-2'nin üzerindeki beraberlikler yeterli olacak. Maçın 2-2'lik eşitlikle sona ermesi halinde uzatmaya gidilecek. Uzatmada da sonuç değişmezse, turu geçecek ekibi seri penaltı atışları belirleyecek.

Slovenya temsilcisi ise, her türlü galibiyet, golsüz ya da 1-1'lik beraberlik durumunda tur atlayan taraf olacak. Yeni Malatyaspor, turu geçmesi durumunda, Connah's Quay (Galler)-Partizan (Sırbistan) eşleşmesinin galibiyle 3. eleme turunda karşılaşacak.

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