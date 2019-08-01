Donald Trump FED'in faiz kararını eleştirdi

ABD Başklanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ı ekonomiyi desteklemek için elinden geleni yapmamakla suçladı ve Fed’in faizleri 25 baz puan indirmesini eleştirdi.

Trump ayrıca, bazı Euro Bölgesi ülkeleri başkanlarını devalüasyon sebebiyle eleştirerek, doların hala çok güçlü olduğunu belirtti.

Trump, piyasanın Fed ve Powell’dan beklentisinin uzun vadeli ve saldırgan bir faiz indirimi döngüsü olduğunu söyledi ve ekledi, “Bu Çin, Avrupa Birliği ve diğer ülkelerle rekabet etmemize yardımcı olurdu. Ancak her zamanki gibi Powell bizi hayal kırıklığına uğrattı" dedi.