HABER /  GÜNCEL
ADV Kurban 6 Kıtaya Bayram Olsun
ADV 10. yıla özel %20 indirim

Carrefoursa büyükbaş hisseleri kaç para kurbanlık fiyatları

Carrefoursa büyükbaş hisseleri kaç para kurbanlık fiyatları

2019 yılı kurbanlık fiyatları 2018 yılına göre yüzde 20'nin üzerinde zamlanmış görünüyor. CarrefourSa, Migros, A 101 dana ve koç fiyatlarını açıkladı. Bağış yapmak isteyenler için ise sadece Kızılay'da indirim var.

11 Ağustos 2019 pazar günü başlayacak olan Kurban Bayramı için kurbanlıklar gelmeye başladı. Kurbanlık fiyatları bu sene geçen yıla göre yüzde 20 civarında zamlanmış görünüyor. 2018 yılında kurbanlığın kilo fiyatı 19-22 lira aralığındaydı. 2019 yılında ise kurbanlık dananın kilo fiyatı 25-30 lira aralığında.

CarrefourSa Kurbanlık fiyatları 
Kesim yerleri ile birlikte hizmet veren Carrefoursa'da kurbanlık fiyatlarında kredi kartına taksit imkanı var. En az 20 kilo kemiksiz et veren kurbanlık dananın bir hisse fiyatı 1.395 ile 1.445 lira arasında değişiyor. Kıvırcık koçun fiyatı 1.395 lira, karaman koç kurbanlık fiyatı ise 1.345 lira. 

Carrefour'da kredi kartına vade farksız 9 taksit imkanı ve kurban kolisinde Axess kartlılara yüzde 10 indirim var. 

Geçen yıl ne kadardı?

Geçen yıl Carrefour'da kurbanlık dananın hisse fiyatı 1.225 lira, kıvırcık koç 1.285, Karaman Koç fiyatı da 1245 liraydı. 

SON DAKİKA HABERLERİ
Fehmi Koru'dan yeni partiyle ilgili dikkat çeken yazı
Fehmi Koru'dan yeni partiyle ilgili dikkat çeken yazı
Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Erdoğan'dan kritik TSK açıklaması
Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Erdoğan'dan kritik TSK açıklaması
ABD Türkiye'ye dört tane Boeing CH-47F Chinook tipi helikopter teslim etti
ABD Türkiye'ye dört tane Boeing CH-47F Chinook tipi helikopter teslim etti
Ali Babacan'ın yeni partisiyle ilgili şaşırtan gelişme! Türk Patent Kurumu reddetti
Ali Babacan'ın yeni partisiyle ilgili şaşırtan gelişme! Türk Patent Kurumu reddetti
Ziraat Bankası Konut Kredi Faizini yüzde 0.99 olarak belirledi
Ziraat Bankası Konut Kredi Faizini yüzde 0.99 olarak belirledi
Yeni parti kuracak Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na destek! En kısa zamanda çıkarılmalı
Yeni parti kuracak Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na destek! En kısa zamanda çıkarılmalı
ÖNCEKİ HABERLER
Mersin'de 6 takla atıp karşı şeride geçen araçtan sağ çıktı!
Mersin'de 6 takla atıp karşı şeride geçen araçtan sağ çıktı!
James Michael McAdoo, Beşiktaş Sompo Sigorta'da
James Michael McAdoo, Beşiktaş Sompo Sigorta'da
Dünyaca ünlü otel zincirinden ilginç deney! Uzayda kurabiye pişirecek
Dünyaca ünlü otel zincirinden ilginç deney! Uzayda kurabiye pişirecek
Olimpija Ljubljana Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda
Olimpija Ljubljana Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda
KESK memur zammı 2020 için en düşük 4 bin 222 lira olsun diyor
KESK memur zammı 2020 için en düşük 4 bin 222 lira olsun diyor
Erzurum'daki süper öğretmenin 10 parmağında 10 marifet var!
Erzurum'daki süper öğretmenin 10 parmağında 10 marifet var!
Yorumlar