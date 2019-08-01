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Mersin'de 6 takla atıp karşı şeride geçen araçtan sağ çıktı!

Demirören Haber Ajansı
Mersin'de 6 takla atıp karşı şeride geçen araçtan sağ çıktı!

MERSİN'de 45 yaşındaki Mehmet Ersal'ın kullandığı otomobil kontrolden çıkarak 6 takla attı. Karşı şeride geçerek hurdaya dönen otomobilin sürücüsü kazayı şans eseri yaralı olarak atlattı.

Kaza, Mersin- Adana Karayolu Huzurkent Kavşağı'nda meydana geldi. Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir fabrikada çalışan Mehmet Arsal (45) iş yerinden izin alıp, ailesini karşılamak üzere yola çıktı.

Ancak  Arsal, kavşağa girdiği sırada yönetimindeki 33 P 2605 plakalı otomobilin kontrolünü kaybetti. 6 takla atan otomobil, karşı şeride geçtikten sonra durdu. Kazayı gören diğer sürücüler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Hurdaya dönen araçta sıkışan Arsal, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldıktan sonra Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil serviste müdahale edilen Arsal’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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