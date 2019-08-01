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Dünyaca ünlü otel zincirinden ilginç deney! Uzayda kurabiye pişirecek

Dünyaca ünlü otel zincirinden ilginç deney! Uzayda kurabiye pişirecek

Otel zinciri DoubleTree by Hilton, markanın imzası haline gelen sıcak karşılama ikramını Uluslararası Uzay İstasyonu'na taşıyarak tarihi bir deneye hazırlanıyor.

DoubleTree kurabiyeleri, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) bağlı bir roketin içindeki prototip bir fırında pişirilecek. Uzun süreli uzay uçuşları için yerçekimsiz ortama uygun cihazlar geliştiren Zero G Kitchen ve ticari erişim sağlayıcısı NanoRacks ile işbirliği yapan Hilton, uzay istasyonu araştırmalarına katılan ilk otelcilik şirketi olacak.

Proje hakkında konuşan DoubleTree by Hilton Küresel Marka Başkanı Shawn McAteer, “Sektörel yeniliklerin öncüsü olarak, kuruluşumuzun 100. yılını kutladığımız bu sene konukseverliğimizi yörüngeye taşımaktan büyük heyecan duyuyoruz. Sıcak karşılamamızın küçük jesti olan kurabiyelerimiz dünyanın dört bir yanındaki DoubleTree misafirlerinin favori lezzeti haline geldi. Şimdi ise konukseverliğimizin bu simgesini Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yapılacak önemli bir deneyle paylaşıyoruz” dedi.

kurabiye

Zero G Kitchen Kurucu Ortağı Ian Fichtenbaum, “Uzayın kapılarını açmak aynı zamanda uzay ile insanların günlük yaşamları arasında bağ kurmak demek. Bu bağı, taze pişmiş kurabiyeden daha iyi kurabilen bir şey olabilir mi?” dedi.

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