Erzurum'daki süper öğretmenin 10 parmağında 10 marifet var!
ERZURUM'da sınıf öğretmeni olarak görev yapan 38 yaşındaki Ayşe Melek Okuyucu, at biniyor, cirit oynuyor, ok atıyor, judo yapıyor. 80 sporcunun bulunduğu kulüpte erkek ve kadınlara at binmeyi ve at sırtında ok atmayı öğreten Okuyucu'ya arkadaşları 'Süper öğretmen' diye hitap ediyor.
Nimet- Mükrim Okuyucu çiftinin 4 kızından en büyükleri olan Ayşe Melek, 10 yılı milli olmak üzere 20 yılını verdiği judoyu sakatlanınca bırakmak zorunda kaldı. Yüzlerce madalya, kupa ve şampiyonluk elde eden Okuyucu, bu sıralar at biniyor. 5 yıldır geleneksel Türk okçuluğu ve atlı okçuluk sporu ile uğraşan Okuyucu, 3 yıl önce Kızıl Elma Geleneksel Sporları ve Atlı Okçuluk Kulübü'nü kurdu. 80 sporcunun bulunduğu kulüpte erkek ve kadınlara at binmeyi ve at sırtında ok atmayı öğreten Okuyucu her atışını 12'den vuruyor.
Erkek sporcuları ile birlikte Eskişehir'de yapılacak olan Türkiye Atlı Okçuluk Şampiyonası'na hazırlanan Okuyucu ayrıca Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde, geleneksel Türk okçuluğu dersleri vererek konu ile ilgili yüksek lisans çalışmasına başladı. Ayşe Melek Okuyucu, Atatürk Üniversitesi Atlı Okçuluk Kulübü'nde de antrenörlük yapıyor. Okuyucu Türkiye'nin ilk kadın atlı okçuluk takımını kurmak için çalışmalarını sürdürüyor.
"At binmenin faydaları saymakla bitmez"
Kentlerde modern yaşamla birlikte, Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya yolculuğunda yol arkadaşlığı yapan atlarla kurduğu dostluğun geride kaldığını belirten Ayşe Melek Okuyucu,"Oysa atlar, özellikle gelişim çağındaki çocukların fiziksel, psikolojik gelişimlerine son derece katkı sağlayan ve sosyal faydaları saymakla bitmeyen çok özel canlılardır. At binmenin faydaları saymakla bitmez. Kulübümde kadın erkek fark etmez herkese bu sporu öğretmeye çalışıyorum. Özellikle genç kızlarımızın büyük ilgi göstermesi beni sevindiriyor. Bize her konuda maddi ve manevi yardımda bulunan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'ya teşekkür ediyorum. Bu sporun gelişmesinde önemli katkılarda bulunuyor" diye konuştu.
"Hayalim ilk kadın okçuluk takımını kurmak"
At binmeye başladıktan 2 yıl sonra 2016 yılında Kızıl Elma Geleneksel Sporlar ve Atçılık Spor Kulübü'nü kurduğunu söyleyen Okuyucu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Şu an kulübümüz gayet başarılı. Gün geçtikçe öğrenci sayımız artış gösteriyor. En son yapılan Türkiye şampiyonası elemelerinde güzel bir başarı elde ettik. Allah izin verirse Eskişehir'de Türkiye şampiyonasının ikinci eleme müsabakalarında katılacağız. Rabbim utandırmasın. Şu an kulübümüzde iki branşta spor faaliyetlerimiz devam ediyor." dedi.