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İstanbul Valiliği'nden göçmen açıklaması: 12 bin 474 kaçak geri gönderildi

İstanbul Valiliği'nden göçmen açıklaması: 12 bin 474 kaçak geri gönderildi

Kaçak göçmenlere ilişkin yapılan çalışmalarla ilgili açıklamada yapan İstanbul Valiliği, "Düzensiz göçle gelen 12 bin 474 kaçak göçmen geri gönderme merkezlerinin bulunduğu illere sevk edildi" dedi.

İstanbul Valiliği; düzensiz göç, kayıt dışı istihdam, kayıtsız SuriyeLiler ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

Valiliğimizin koordinasyonunda İlimizde sürdürülen; düzensiz göçle mücadele, kayıt dışı istihdamın önlenmesine yönelik rehberlik hizmetleri, başka illere kayıtlı Suriyeliler ve işyeri tabela denetim faaliyetleri kapsamında 12-31 Temmuz 2019 tarihleri arasında;

12.474 yabancı uyruklu kaçak göçmen

-Düzensiz göçle gelen 12.474 yabancı uyruklu kaçak göçmen, Bakanlığımızın belirlediği Geri Gönderme Merkezlerinin bulunduğu illere sevk edilmiştir. Bu kapsamdaki yabancıların ülkelerine geri gönderme işlemleri sevk edildikleri merkezlerde sürdürülmektedir.

-Aynı dönemde, hiçbir ilde kaydı bulunmayan 2.630 Suriyeli, Bakanlığımızın belirlediği illerdeki Geçici Barınma Merkezlerine sevk edilmiştir.

-Başka illere kayıtlı Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyelilerin, kayıtlı bulundukları illere dönüşleriyle ilgili süreç devam etmektedir.

-Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü ve ilgili kurumların temsilcileriyle oluşturulan ekiplerimiz, çalışma hayatında kayıt dışılığın önlenmesi konusunda rehberlik faaliyetlerine devam etmektedir.

-12-31 Temmuz döneminde 7.743 İşyeri ziyaret edilerek, işverenlerimiz ve çalışanlarına rehberlik hizmeti verilmiştir. Bu rehberlik hizmetlerimiz 25 Ağustos 2019 tarihine kadar verilmeye devam edilecektir.

-İlimizdeki işyeri tabelalarının mevzuata uygun hale getirilmesine ilişkin çalışmalarda bu güne kadar 5.866 işyerine rehberlik hizmeti verilmiş, mevzuata uygun olmadığı tespit edilen 1.533 işyeri tabelasının, mevzuata uygun hale getirilmesi için çalışmalar devam etmektedir.

-Düzensiz göçle mücadelede şikayet, soru, görüş ve önerileriniz için İçişleri Bakanlığımız Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Yabancılar İletişim Merkezi YİMER 157 telefon hattı 7/24 hizmetinizdedir.

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