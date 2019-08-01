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PMYO polis alımı başvuruları ne zaman POEM paem girişi

PMYO polis alımı başvuruları ne zaman POEM paem girişi

Emniyet Genel Müdürlüğü PMYO'un 2019-2020 eğitim yılı için 2 bin 250 erkek, 250 kadın olmak üzere toplam 2 bin 500 öğrenci alımı yapılacak. Polis alımı başvurları ise 5 Ağustos'ta başlayacak. Peki PMYO polis alımı şartları neler? Kadın ve erkek polis alımı şartları neler?

PMYO polis alımı ne zaman yapılacak Emniyet Genel Müdürlüğü takvimi açıkladı.  PMYO 2 bin 250 erkek, 250 kadın olmak üzere toplam 2 bin 500 öğrenci alımı yapılacak. Polis alımı başvurları ise 5 Ağustos'ta başlayacak. Peki PMYO polis alımı şartları neler? Kadın ve erkek polis alımı şartları neler? 

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına (PMYO) 2019-2020 eğitim-öğretim dönemi için 2 bin 250 erkek, 250 kadın olmak üzere toplam 2 bin 500 öğrenci alınacağını duyurdu. Emniyet Genel Müdürlüğü, Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına 2019-2020 eğitim ve öğretim dönemi için alınacak 2 bin 500 öğrenci için PMYO sınavı şartlarını da açıkladı.

ÖN BAŞVURU 5-19 AĞUSTOS TARİHLERİ ARASINDA:EGM'den yapılan açıklamada, “Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına 2019-2020 eğitim-öğretim dönemi için 2 bin 250 erkek, 250 kadın olmak üzere toplam 2 bin 500 öğrenci alımı yapılacaktır. Adaylar, 05-19 Ağustos 2019 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabilecektir.” denildi.

2019 PMYO SINAVI İÇİN ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR: 2019 yılında PMYO sınavı için adaylarda aranacak şartlara da yer verilen açıklamada, “2019 yılı PMYO sınavı için adaylarda aranacak şartlar;

T.C. vatandaşı olmak, lise ve dengi okul mezunu olmak, 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, 01 Ekim 2019 tarihi itibarı ile 18 yaşını tamamlamış ve 01 Ocak 2019 tarihi itibari ile 26 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1994 – 01 Ekim 2001 tarihleri arasında doğmuş olmak), 2019 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) TYT puan türünden en az 250.000 ham taban puan almış olmak. (Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü olanların eş ve çocuklarından TYT puan türünden en az 150.000 ham taban puan almış olmak şartı aranacaktır.)” ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, şunlar da kaydedildi: “Öğrencilerin yemek, barınma ve sağlık giderleri Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından karşılanacaktır. Eğitim sonunda başarılı olanlar polis memuru olarak göreve başlayacaktır. Sınava giriş koşulları, sınav takvimi ve diğer hususlar http://www.pa.edu.tr/ resmi internet sitesinden ilan edilecektir.”

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