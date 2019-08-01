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Fenerbahçe'de Zanka tamam 4 yıldız yolda

Fenerbahçe'de Zanka tamam 4 yıldız yolda

Fenerbahçe, Huddersfield’de forma giyen Danimarkalı stoper Mathias Zanka dışında sol bek, stoper, ön libero, forvet transferi yapacak. 7 isimden 4’ü Sarı-Lacivertli formayı giyecek..

Fenerbahçe, transferde gaza bastı... Sarı-Lacivertliler, Bayern Münih maçı sonrası yapılan toplantıda transfer listesinde yer alan isimlere yöneldi. Kanarya, Huddersfield forması giyen stoper Mathias Zanka ile her konuda anlaşmaya vardı.

Oyuncunun kulübü Huddersfield ile görüşmelerde sona gelindi. Ödeme planı ve kontrat detayları üzerinde görüşülüyor.

Alternatif çok
Fenerbahçe, Zanka dışında sol bek, stoper, ön libero ve forvet transferi yapacak. Kanarya'nın listesindeki isimler Romalı sol bek Aleksandar Kolarov ve stoper Juan Jesus. Ön liberodaki adaylar ise Stuttgartlı Orel Mangala, Sevillalı İbrahim Amadou ve Evertonlı Morgan Schneiderlin.

Forvet adayı Choupo Moting
Fenerbahçe'nin forvet adayı ise Choupo Moting... Sarı-Lacivertliler'de Sportif Direktör Damien Comolli'nin oyuncuların kulüpleriyle görüşmelerini sıklaştıracağı ve transferleri kısa süre içinde bitireceği öğrenildi. Ersun Yanal da transferleri dört gözle bekliyor..

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